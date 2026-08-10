Furlani, che sfortuna: si fa male e si ritira dopo il primo salto agli Europei di Birmingham

Furlani che sfortuna

Il campione del mondo in carica aveva fatto di tutto per presentarsi nelle condizioni migliori sulla pedana dell'Alexander Stadium, con l'obiettivo di gareggiare per la conquista anche del titolo continentale. Dopo l'infortunio al bicipite femorale rimediato lo scorso maggio a Xiamen, Furlani si era ripresentato a Montecarlo, saltando 8,01, prima di un nuovo stop cautelativo, proprio in vista dell'impegno di Birmingham. Di qui la decisione di saltare i Tricolori di Firenze per prepararsi al meglio per gli Europei.

Precauzioni vane, perché al primo tentativo nelle qualificazioni del salto in lungo, Mattia è atterrato a 7,73, ma subito si è toccato il retro della coscia destra, probabilmente una ricaduta della lesione al bicipite femorale, facendo cenno di non poter proseguire.

Ritiro per l'azzurro, costretto a lasciare la pista di atletica sulla sedia a rotelle, un'immagine triste e una vera e propria tegola per la spedizione italiana in Inghilterra.