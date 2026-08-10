Furlani, amarezza e allarme sui social: "Mia stagione finisce qui, vedo la strada un po' sfocata"
Il primo salto agli Europei di atletica a Birmingham, in Inghilterra, è costato carissimo a Mattia Furlani. Durante il tentativo nelle qualificazioni è atterrato male e si è infortunato, ritirandosi. Un colpo durissimo da digerire soprattutto perché l'azzurro veniva da un altro guaio fisico rimediato in Cina: infatti, il salto a Birmingham gli ha causato una ricaduta dello stesso infortunio al bicipite femorale subìto lo scorso maggio a Xiamen. Sui social Furlani ha espresso tutta la sua amarezza per il nuovo ko: "Sono passati ormai due mesi e mezzo da quell’infortunio in Cina. Due mesi in cui l’obiettivo era in primis recuperare al meglio per cercare di ritornare in pedana sano, ancor prima che performante. Mesi in cui si è lavorato molto sia in campo che con lo staff medico. Se non avessi avuto l’estrema certezza — e il test di Montecarlo ne è stato una prova — non sarei mai entrato in pedana correndo il rischio consapevole di una probabile ricaduta", ha scritto.
Furlani: "La mia stagione finisce qui"
Nel suo post pubblicato su Instagram Furlani ha aggiunto: "Oggi mi sentivo bene, entravo forte ed evidentemente il mio corpo, a certe intensità, non era ancora pronto a ritornare alle velocità a cui ero abituato, subendo una ricaduta. In questi mesi ho passato probabilmente i momenti peggiori fino ad adesso: sto vivendo una mancanza di fiducia verso me stesso e i miei mezzi che ultimamente non fanno che ampliarsi, vedendo la strada un po’ sfocata. La mia stagione finisce qui".
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