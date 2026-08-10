Storica doppietta per l'Italia nel lancio del peso: Fabbri e Weir vincono oro e argento a Birmingham
La prima giornata di gare degli Europei d'atletica di Birmingham era iniziata nel peggiore dei modi, con l'infortunio di Mattia Furlani nel salto in lungo, ma si chiude con la prima medaglia d'oro per l'Italia, conquistata nel getto del peso da uno strepitoso Leonardo Fabbri, accompagnata dall'altrettanto splendido argento di Zane Weir.
Fabbri domina la finale e con Zane Weir è doppietta azzurra
Leonardo Fabbri domina la finale dal primo all'ultimo lancio, ottenendo al terzo tentativo la misura che gli regalerà il primo posto: uno splendido 22,31, irraggiungibile per tutti i rivali. Al secondo posto è Zane Weir a completare la doppietta azzurra con un sorprendente secondo posto ottenuto con la misura di 21,12. Fino all'ultimo si è sognata la clamorosa tripletta, con Nik Ponzio in lizza per il podio e che alla fine chiude con un comunque onorevolissimo sesto posto. Alla fine il bronzo se lo aggiudica lo svedese Wictor Perersson con 20,97.
Il toscano dell'Aeronautica Militare si ripete così a due anni dal titolo continentale conquistato all'Olimpico di Roma, mentre l'amico e compagno di allenamento neozelandese naturalizzato italiano delle Fiamme Oro torna sul podio a tre anni dall'oro indoor.
Fabbri felice: "Me la sono goduta, siamo i più forti d'Europa"
Raggiante Leonardo Fabbri, che ha solo un piccolo rammarico: "Volevo fare una gara in crescendo e speravo di centrare il record dei Campionati, ma ho voluto forzare troppo. È comunque bello vincere, me la sono goduta e mi sono divertito. Ce lo meritiamo tutti, io e i miei compagni, abbiamo dimostrato di essere i più forti d'Europa".
Al solito di poche parole, ma visibilmente soddisfatto anche Zane Weir: "È stata una stagione difficile, ma sono felice di questo risultato".
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