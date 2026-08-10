Storica doppietta per l'Italia nel lancio del peso: Fabbri e Weir vincono oro e argento a Birmingham

Fabbri domina la finale e con Zane Weir è doppietta azzurra

Leonardo Fabbri domina la finale dal primo all'ultimo lancio, ottenendo al terzo tentativo la misura che gli regalerà il primo posto: uno splendido 22,31, irraggiungibile per tutti i rivali. Al secondo posto è Zane Weir a completare la doppietta azzurra con un sorprendente secondo posto ottenuto con la misura di 21,12. Fino all'ultimo si è sognata la clamorosa tripletta, con Nik Ponzio in lizza per il podio e che alla fine chiude con un comunque onorevolissimo sesto posto. Alla fine il bronzo se lo aggiudica lo svedese Wictor Perersson con 20,97.

Il toscano dell'Aeronautica Militare si ripete così a due anni dal titolo continentale conquistato all'Olimpico di Roma, mentre l'amico e compagno di allenamento neozelandese naturalizzato italiano delle Fiamme Oro torna sul podio a tre anni dall'oro indoor.

Fabbri felice: "Me la sono goduta, siamo i più forti d'Europa"

Raggiante Leonardo Fabbri, che ha solo un piccolo rammarico: "Volevo fare una gara in crescendo e speravo di centrare il record dei Campionati, ma ho voluto forzare troppo. È comunque bello vincere, me la sono goduta e mi sono divertito. Ce lo meritiamo tutti, io e i miei compagni, abbiamo dimostrato di essere i più forti d'Europa".

Al solito di poche parole, ma visibilmente soddisfatto anche Zane Weir: "È stata una stagione difficile, ma sono felice di questo risultato".