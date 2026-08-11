Europei Atletica, è il giorno di Jacobs: quando corre e come seguirlo in tv e streaming
Gli Europei di Atletica si sono aperti con il dolore per l'infortunio di Furlani e la gioia per la doppietta oro-argento centrata da Fabbri e Wier nel getto del peso. Oggi secondo giorno di gare a Birmingham e occhi puntati su Marcell Jacobs, che cercherà di confermarsi ancora una volta campione continentale sui 100 metri. Ma da Nadia Battocletti a Gimbo Tamberi, saranno tanti i protagonisti e le protagoniste azzurre della giornata.
Giornata da cinque finali
Saranno cinque i titoli in palio all'Alexander Stadium in questa seconda giornata, con l'Italia che avrà la possibilità di essere grande protagonista: 100 metri maschili, salto in lungo maschile, lancio del martello maschile, 5000 metri femminili, 100 ostacoli femminili.
Oltre che su Jacobs, nei 100 metri speranze azzurre anche su Chitru, nel salto in lungo invece sarà Inzoli a tentare di far dimenticare l'infortunio di Furlani. Tra le ragazze, grandi aspettative per Nadia Battocletti sui 5000 metri, mentre Carmassi, Carraro e Polzonetti andranno a caccia della finale dei 100 ostacoli.
Occhio anche alle qualificazioni del salto in alto, con l'Italia che si presenterà col solito Tamberi, ma anche con un Sioli reduce da due trionfi in Diamond League.
Come seguire le gare in tv e streaming
Tante le possibilità di seguire le prove di azzurre e azzurri in tv, dalla mattina alla sera, su Rai2 e RaiHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e in streaming attraverso Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Dazn. In diretta tutti i risultati più importanti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.
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