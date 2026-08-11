Europei Atletica, è il giorno di Jacobs: quando corre e come seguirlo in tv e streaming

Gli Europei di Atletica si sono aperti con il dolore per l'infortunio di Furlani e la gioia per la doppietta oro-argento centrata da Fabbri e Wier nel getto del peso. Oggi secondo giorno di gare a Birmingham e occhi puntati su Marcell Jacobs, che cercherà di confermarsi ancora una volta campione continentale sui 100 metri. Ma da Nadia Battocletti a Gimbo Tamberi, saranno tanti i protagonisti e le protagoniste azzurre della giornata.