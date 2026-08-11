Eloisa Coiro firma l'impresa agli Europei di atletica: record italiano negli 800 metri dopo 46 anni!

Agli Europei di atletica a Parigi, in corso di svolgimento all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna), l'azzurra Eloisa Coiro entra nella storia : durante le qualificazioni per la semifinale realizza il record italiano negli 800 metri in 1:57.56. La 25enne romana chiude seconda nella sua batteria, dietro alla britannica Keely Hodgkinson. Coiro è riuscita nell'impresa di battere il primato di Gabriella Dorio (1:57.66) che resisteva da 46 anni. Giovedì è prevista la semifinale.

La gara di Coiro

Coiro è stata protagonista di una gara fantastica, condotta con intelligenza tattica, restando coperta nel gruppo fino al rettilineo conclusivo dove ha recuperato due posizioni per chiudere al secondo posto sulla scia della britannica campionessa olimpica Keely Hodgkinson che l'ha preceduta in 1'57"28. Era il record italiano femminile più longevo e così nell’arco di poco più di un mese vengono battuti entrambi i primati degli 800 metri, dopo quello maschile di Francesco Pernici (1'43"60 per superare dopo 53 anni quello di Marcello Fiasconaro).