Europei atletica leggera a Birmingham: oro Battocletti, bronzo Majori. Infortunio per Jacobs

Dopo una prima giornata storica per l'Italia del lancio del peso, con la doppietta oro-argento di Fabbri e Weir , gli atleti azzurri tornano in pista per gli Europei di atletica leggera a Birmingham . È la serata magica di Nadia Battocletti e Micol Majori che salgono sul podio dei 5000 metri femminili conquistando rispettivamente la medaglia d'oro e di bronzo in finale. Notte da dimenticare invece per Jacobs nei 100 metri piani maschili, che ha vinto la sua batteria in la semifinale con uno strepitoso 10'08, ma poi si è fermato in finale per un infortunio muscolare, tagliando il traguardo dietro all'altro azzurro Chituru Ali sesto . Nulla da fare anche per Francesco Inzoli nella finale del salto in lungo maschile che ha chiuso sesto e quindi fuori dal podio. Eliminate poi Giada Carmassi, Elena Carraro, Celeste Polzonetti, nella semifinale dei 100 metri a ostacoli femminili , ed Edoardo Scotti , fuori nella semifinale dei 400 metri maschili. Rivivi tutte le gare con Il Corriere dello Sport-Stadio.

23:07

Jacobs: "Sarà un altro insegnamento, non prendo più le cose in modo troppo triste"

"Sono molto amareggiato perchè avevo corso la semifinale con leggerezza. Ho sentito l'adduttore tirare quando ho fatto la partenza di prova prima della presentazione della finale. Sapevo che non mi poteva permettere di gareggiare ma ci tenevo troppo e sono andato lo stesso sui blocchi. 'Piuttosto mi apro tutto', ho detto ma volevo arrivare in fondo. Sarà un altro insegnamento, non prendo più le cose in modo troppo triste, guardo il lato positivo anche se ora non riesco a vederlo. La 4x100? Finché non faccio gli accertamenti non so dirlo. Dopo la semifinale non dico che la vedevo come una vittoria facile, ma sapevo di potercela fare. Dispiace proprio per quello", ha detto a Sky

23:05

Inzoli fuori dal podio

Chiude con il sesto posto Francesco Ettore Inzoli (Italia) a 8.04 metri (-1.5 m/s). Oro al campione greco Tentoglou che rinuncia all'ultimo salto, argento a Ehammer (Svizzera) e bronzo Saraboyukov (Bulgaria)

23:03

Doppietta Gran Bretagna nei 100 metri

L'oro dei 100m va a Glave (10.09), che con l'argento di Azu (10.16) firmano la doppietta della Gran Bretagna. Bronzo Ansah (Germania, 10.19)

22:51

Jacobs: "Ho sentito dolore all'adduttore, peccato ma non mi dispero"

"Dispiace tantissimo perché la prima semifinale è andata veramente bene, ho provato il blocco della partenza prima della finale e ho sentito fastidio all'adduttore dove già mi aveva fatto male a Montecarlo. Ho chiuso gli occhi ero e ho corso, ero pronto a rompermi tutto perché sapevo che potevamo vincerla, mi sentivo bene. Vabbè che peccato ma fa parte del gioco, non mollo e non mi dispero ma mi rimetto al lavoro e capiremo la problematica. Andremo avanti. Mi sentivo veramente bene, mi sono messo sui blocchi sapendo che potevo anche non finire la gara. Ho dato tutto quello che avevo, oltree 110 per cento ed è andata così. Sono cose che succedono, non posso farci nulla. Staffetta? Dobbiamo capire da domani mattina qual è l'entità della situazione e poi si capirà il da farsi. Tre vittorie di fila agli Europei? Per questo non nascondo che sono molto amareggiato ma non posso fare nulla, non posso tornare indietro nel tempo, quello che succede al corpo non si può anticipare. Tornare a lavorare in Italia con Paolo Camossi è stato bellissimo, abbiamo lavorato bene. Questi dettagli non sono controllabili. Questa stagione siamo venuti qui da numeri uno e da campioni, mi sarebbe piaciuto confermarlo e lavoreremo per quello che arriverà in futuro", ha detto il velocista a fine gara ai microfoni Rai

22:49

Terribile delusione per l'Italia

Ali e Jacobs finiscono in terz'ultima (6°) e penultima (7°) posizione la finale dei 100 metri. Marcell si è fermato per un problema muscolare

22:48

Partiti!

Jacobs e Ali volano nella finale dei 100 m

22:46

Tutto pronto per la finale dei 100 metri

Fanno l'ingresso Marcell e Chituru

22:43

Jacobs si prepara

Fa stratching Marcell nel tunnel prima di entrare in pista

22:40

100 ostacoli femminili, Visser vince davanti a Skrzyszowska

Arrivo al fotofinish, grande attesa tra le due atlete che aspettano il verdetto abbracciandosi. Poi a festeggiare è l'olandese: 12.67 per entrambe, ma oro a Visser per un millesimo. Skrzyszowska argento e la francese Bapté (12.73) è bronzo

22:38

Niente medaglia per Inzoli

La distanza rimane inferiore agli 8 metri: non sarà medaglia per lui visto il punteggio di 7.58 con il migliore di 8.04 metri

22:36

Inzoli al banco di prova

Francesco è sesto e prova l'ultimo salto: chiede l'inoraggiamento del pubblico

22:33

Alle 22.45 la finale con Jacobs e Ali

Manca poco alla finale dei 100 metri piani maschile

22:25

Inzoli non riesce

Nullo anche il quinto tentativo di Francesco, che resta quarto per ora: la lotta alla medaglia se la giocherà nell'ultimo salto

22:16

Inzoli a caccia di medaglia nel salto in lungo

Quinto salto per Inzoli: salto in lungo a 7.91 e quindi non si migliora rispetto agli 8.04 del secondo salto

22:10

Niente finale per Scotti nei 400

Niente da fare per Edoardo che non sarà in finale nei 400 metri maschili: non basta il terzo posto nella seconda semifinale per l'azzurro

21:57

Francesco rimane fuori dalla top 3

Inzoli è quarto ma spreca tutto: il suo quarto salto è nullo

21:54

I tempi di Jacobs e Ali nella classifica generale

Primo Lamont Marcell Jacobs (Italia) in 10'08 e nono Chituru Ali (Italia) in 10'34

21:49

Jacobs è primo!

Marcell vince la sua batteria e vola in finale insieme ad Ali! L'Italia avrà due velocisti nella finale dei 100 metri piani maschili! Ha addirittura rallentato a pochi metri dal traguardo

21:46

Jacobs in pista

Pronto Marcell nella terza semifinale!

21:45

Micol Majori e Stefano Baldini

"Non realizzavo, mi dicevo 'non è possibile, sto sognando. Non vedo l'ora che il mio allenatore Stefano Baldini finisca di lavorare per andare ad abbracciarlo". E Baldini: "Sono commosso, mi ha ammutolito. L'avevo sognato il bronzo dietro a Nadia ma poi per portarlo a casa serviva una prestazione maiuscola". Ancora Majori: "Nadia si è girata verso di me, come fa sempre, per sapere come fosse andata: le ho fatto segno che avevo finito terza ed è scattata verso di me. Sarà bellissimo cantare insieme l'inno sul podio"

21:42

Niente finale per le azzurre del salto con l'asta

Molinarolo commette il terzo errore a 4,40 ed è eliminata, dopo le prestazioni pressoché simili di Scardanzan e Malavisi. Nessuna delle azzurre sarà in finale nel salto con l'asta femminile

21:40

Finale salto in lungo, c'è Inzoli

Primo salto a 7.80 e secondo a 8.04 per Francesco che inizia alla grande la sua gara

21:37

Lancio del martello, oro per Halasz

Medaglia d'oro per l'ungherese Halasz nel lancio del martello. Argento alla Germania con Hummel, bronzo Kokhan (Ucraina)

21:35

Semifinali 100 metri, Ali in finale

Grande prestazione in rimonta dell'azzurro Chituru Ali che parte male ma poi in progressione fa un recupero incredibile piazzandosi al secondo posto nella sua batteria dietro al brritannico Glave e conquistando un posto nella finale dei 100 metri. Tra poco tocca a Jacobs

21:08

Delusione Carmassi e Polzonetti

Eliminate nella seconda e terza semifinale dei 100 metri ostacoli femminili le azzurre Elena Carraro (settima), Giada Carmassi (ottava) e Celeste Polzonetti (quarta con possibilità di ripescaggio). Niente finale per loro

21:00

Battocletti con la corona in testa emozionatissima

"Sono davvero molto felice di questo risultato. A Roma (al Golden Gala, ndr) avevo pensato a un altro epilogo, quando sono arrivata al traguardo senza aver dato tutto quello che mi aspettavo ero parecchio delusa. E la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime. Anche ora mi sto trattenendo, mi commuovo anche per le vittorie, ormai ho finito le lacrime...". Così Nadia Battocletti ai microfoni Rai Sport dopo l'oro conquistato agli Europei di atletica in corso a Birmingham. L'azzurra si è presentata alle interviste con una corona in testa. "Me l'ha messa mia mamma, è andata a comprarla - ha raccontato - Non nascondo che l'arrivo qui a Birmingham è stato un po' travagliato e in salita, devo ringraziare tantissimo la mia famiglia e il mio superstaff". Battocletti sarà impegnata anche nei 10000 metri. "La mia trasferta non è finita, lavoro passettino per passettino, adesso penso un attimo a stare con la mia famiglia, a festeggiare insieme a Micol (Majori, ndr) il grande traguardo, dopo i festeggiamenti inizierò con il recupero".

20:43

L'Italia femminile firma la doppietta

Un podio tricolore in prima e terza posizione per i 5000 metri femminili! Undicesima posizione per Federica Del Buono in 15'49"41

20:42

**Bronzo Majori**

Clamorosa prestazione di Nicol che si piazza al terzo gradino del podio, dietro la spagnola Marta Garcia: "Non ho ancora realizzato, è un sogno bellissimo. Sono arrivata nella miglior condizione, dopo aver lavorato sulle volate. Nadia è da anni su questi podi, prima o poi doveva avere una compagna. Di solito sono io che vado a complimentarmi con lei, stavolta è stata lei a venire di corsa ad abbracciarmi dopo aver realizzato che avevo conquistato il bronzo".

20:42

**Oro per Nadia Battocletti**

La regina è sempre lei nei 5000 metri! Ferma il crono a 15'37''84

20:41

Ultimo giro per i 5000 metri

Scatto Battocletti, che si porta prima lasciando tutte indietro

20:40

Nadia è seconda

Mancano 550 metri e Koster è prima

20:38

Nadia nelle prime posizioni

Mancnao 3 giri e mezzo e Battocletti lotta tra le pirme tre posizioni con le spagnole Garcia e Forero

20:29

Salto con l'asta donne

Anche Elisa Molinarolo supera i 4.10 al primo tentativo

20:28

È iniziata la gara dei 5000m con Battocletti

Sono 23 le atlete in pista: Lukan, Keith, Nuttall, Healy, Garcia e Koster tra le avversarie più agguerrite e pericolose per Nadia

20:24

Si scalda Nadia Battocletti

L'atleta altoatesina dovrà difendere il suo titolo europeo. Con lei le altre due azzurre, Del Buono e Majori

20:22

Salto con l'asta femminile

Iniziate le qualificazioni del salto con l’asta femminile dove gareggia l'azzurra Virginia Scardanzan, che fa registrare subito un ottimo 4.10 metri al primo tentativo

20:17

Battocletti: " Gli occhi saranno puntati su di me"

"La consapevolezza è fondamentale, in queste occasioni, per gestire le aspettative. L'importante è arrivare sereni a certi impegni. Sono felice del percorso di avvicinamento fatto. Gli occhi saranno puntati su di me, ma sono pronta per questo". Così, ai microfoni di Sky Sport, Nadia Battocletti a caccia del bis dopo il trionfo di due anni fa a Roma nei 5000 e nei 10000 metri femminili. L'azzurra, 26enne, nata a Cles, tesserata Fiamme Azzurre

20:09

Inizia la finale del martello maschile

Al via la gara senza però azzurri nella competizione

20:01

Tamberi: "Se mi dò per finito..."

"Non mi sono sentito come avrei voluto, l'obiettivo era la finale e sono contento, ma non ho saltato come volevo. Cercavo delle sensazioni positive. L'ultimo è stato meglio degli altri, ma non è stato un bel salto. Se mi si dò per finito, lo sono, ma non se si pensa a quel che voglio fare". Lo ha detto a Sky Sport Gianmarco Tamberi dopo le qualificazioni del salto in alto, che lo hanno visto accedere alla finale insieme a Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi. "Rimango fiducioso, sto bene a livello fisico. Devo trovare quel salto e spero di trovarlo qui", ha aggiunto Tamberi

19:49

Jacobs e Batoccletti, gli orari delle gare

Il programma serale per gli azzurri inizia alle 20:25 con i 5.000 che vedono in gara Nadia Battocletti favorita insieme a Del Buono e Majori; alle 21:16 il salto in lungo uomini con Francesco Inzoli; alle 22:30 i 100 ostacoli (Carmassi, Carraro e Polzonetti in semifinale alle 20:55 per esserci) e alle 22:47 i 100 metri maschili con Marcell Jacobs e Chituru Ali, chiamati però prima a qualificarsi nelle semifinali delle 21:32.

19:40

Cos'è successo nella gare della mattina

Erano quattro gli azzurri impegnati nel salto in alto: Sioli, Tamberi, Stronati e Falocchi. Tutti sono riusciti a conquistare la finale di venerdì 14 agosto. A brillare tra le donne è Eloisa Coiro che ha riscritto la storia negli 800 metri: nuovo record italiano e accesso alla semifinale con il secondo tempo generale, dietro a Hodgkinson. Ayomide Folorunso nei 400 metri ostacoli donne invece si è guadagnata la finale di domani sera con il secondo tempo generale. Nei 400 ostacoli maschili Alessio Sommacal e Giacomo Bertoncelli sono in semifinale, eliminati invece Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli (100 metri maschili), Oliver Mulas (110 salto ad ostacoli maschili), i discoboli Alessio Mannucci, Carmelo Musci ed Enrico Saccomano

19:30

Europei Atletica: quando corre e come seguirli in tv e streaming

Tante le possibilità di seguire le prove di azzurre e azzurri in tv, dalla mattina alla sera, su Rai2 e RaiHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, e in streaming attraverso Rai Play, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Dazn. In diretta tutti i risultati più importanti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Birmingham (Regno Unito)