Jacobs scettico sul recupero dopo l'infortunio: "Staffetta agli Europei? Ho sentito un gran dolore"

Un dolore forte ad una gamba e il sogno dell'oro all'Europeo nei 100 metri che svanisce a pochi metri dal traguardo. Non è stata una serata fortunata per Marcell Jacobs: doveva essere un trionfo, è rimasta solo una grande amarezza. "Provo solo grande rammarico perché stavo veramente bene - ha detto il velocista azzurro dopo la sfortunata finale -. La semifinale l'ho corsa con agilità e mi sentivo benissimo. Purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi pensieroso e questa cosa non è stata positiva. Durante la corsa è saltato tutto e mi dispiace perché sapevo di essere in forma e di valere l’oro".