Jacobs scettico sul recupero dopo l'infortunio: "Staffetta agli Europei? Ho sentito un gran dolore"
Un dolore forte ad una gamba e il sogno dell'oro all'Europeo nei 100 metri che svanisce a pochi metri dal traguardo. Non è stata una serata fortunata per Marcell Jacobs: doveva essere un trionfo, è rimasta solo una grande amarezza. "Provo solo grande rammarico perché stavo veramente bene - ha detto il velocista azzurro dopo la sfortunata finale -. La semifinale l'ho corsa con agilità e mi sentivo benissimo. Purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi pensieroso e questa cosa non è stata positiva. Durante la corsa è saltato tutto e mi dispiace perché sapevo di essere in forma e di valere l’oro".
Jacobs parla dell'infortunio e della staffetta azzurra
Per quanto riuguarda la staffetta, Jacobs spegne le speranze di recupero: "Ho una certa esperienza nel conoscere il mio corpo e so quando qualcosa è abbastanza serio e quando qualcosa più essere facilmente gestito. Domani faremo gli accertamenti per capire la situazione legata a questo infortunio ma posso dire che ho sentito veramente un grande male, purtroppo". Non sono parole che fanno ben sperare.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS