Europei di Atletica, il programma di oggi: tutti gli azzurri in gara
Dopo la sfortunata finale dei 100 metri, che si è chiusa con l'infortunio di Marcel Jacobs, gli Europei di Atletica leggera in programma a Birmingham nel Regno Unito, entrano nel vivo, con la terza giornata di gare. Che vedrà numerosi atleti della Nazionale protagonisti in pista e in pedana. Con speranza di medaglie.
Atletica, riflettori puntati su Diaz, Fantini e Folorunso
Le attenzioni proncipali saranno rivolte a tre atlete: Andy Diaz, pronta al debutto nel salto triplo, Sara Fantini nel Martello e ad Ayomide Folorunso. La saltatrice azzurra cercherà di mettersi in evidenza, Folorunso si giocherà una medaglia nella gara dei 400m ad ostacoli femminile, mentre Fantini proverà a difendere il titolo europeo vinto a Roma nel martello.
Gli azzurri in gara: tutte le info
La terza giornata di gare azzurra vedrà impegnati Dester e Nonino nel Decathlon, Benedetti, Conte e Osakue nelle gare di qualificazione nel disco. Bonora e Mangione scenderanno in pista nelle batterie dei 400, Cambiolo, Fontana e Kaddari nei 200 e a Lazzaro e Pernici nelle semifinali degli 800. In serata riflettori puntati su Diaz, Biasutti e Dallavalle nelle qualificazioni del triplo, Amorunso nei 400 ostacoli e Sara Fantini, chiamata al bis dopo il successo negli Europei disputati a Roma nel 2024. Intorno alle 21:50 Scotti disputerà invece la finale dei 400m maschili.
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