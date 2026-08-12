Europei di Atletica, il programma di oggi: tutti gli azzurri in gara

Atletica, riflettori puntati su Diaz, Fantini e Folorunso

Le attenzioni proncipali saranno rivolte a tre atlete: Andy Diaz, pronta al debutto nel salto triplo, Sara Fantini nel Martello e ad Ayomide Folorunso. La saltatrice azzurra cercherà di mettersi in evidenza, Folorunso si giocherà una medaglia nella gara dei 400m ad ostacoli femminile, mentre Fantini proverà a difendere il titolo europeo vinto a Roma nel martello.

Gli azzurri in gara: tutte le info

La terza giornata di gare azzurra vedrà impegnati Dester e Nonino nel Decathlon, Benedetti, Conte e Osakue nelle gare di qualificazione nel disco. Bonora e Mangione scenderanno in pista nelle batterie dei 400, Cambiolo, Fontana e Kaddari nei 200 e a Lazzaro e Pernici nelle semifinali degli 800. In serata riflettori puntati su Diaz, Biasutti e Dallavalle nelle qualificazioni del triplo, Amorunso nei 400 ostacoli e Sara Fantini, chiamata al bis dopo il successo negli Europei disputati a Roma nel 2024. Intorno alle 21:50 Scotti disputerà invece la finale dei 400m maschili.