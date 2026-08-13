Europei di atletica, da Coiro a Pernici: orari e tutte le gare degli italiani oggi
Agli Europei di atletica a Birmingham va in scena oggi (giovedì 13 agosto) la quarta giornata di gara con tante italiani impegnati. Occhi puntati sugli 800 metri e su Eloisa Coiro che va a caccia della finale dopo aver firmato il record italiano. Da seguire, in serata, anche Francesco Pernici nella finale degli 800 metri. Ecco di seguito tutto il programma di giornata gara per gara.
Il programma di oggi degli Europei di atletica
Sessione mattutina
11.33 110 ostacoli M Decathlon DESTER, NONINO
11.55 Alto F Qualif. MORARA, PIERONI, TAVERNINI
12.05 200 M Batterie DEZZA, LONGOBARDI 12.20 Disco M Decathlon (A) DESTER, NONINO
12.30 3000 siepi M Batterie BOUIH, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI
13.10 800 F Semifinali COIRO
13.25 Disco M Decathlon (B) ev. Dester, Nonino
13.45 400 F Semifinali POLINARI, BONORA, MANGIONE
14.00 Asta M Decathlon (A) DESTER, NONINO
14.35 Giavellotto M Qualif. (A) FINA, FRATTINI
14.45 Asta M Decathlon (B) ev. Dester, Nonino
15.45 Giavellotto M Qualif. (B) ev. Fina, Frattini
Sessione serale
19.35 Giavellotto M Decathlon (A) DESTER, NONINO
20.35 Giavellotto M Decathlon (B) ev. Dester, Nonino
20.40 Triplo F Finale DERKACH, SARACENI
21.05 200 M Semifinali DESALU, ev. Dezza, Longobardi
22.10 1500 M Decathlon DESTER, NONINO
22.28 800 M Finale PERNICI
Dove vedere in tv gli Europei di atletica
Gli Europei di Birmingham vengono trasmessi in tv da Rai 2, Rai Sport, Sky Sport, Eurosport, HBO Max e Dazn.
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