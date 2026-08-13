Europei di atletica, da Coiro a Pernici: orari e tutte le gare degli italiani oggi

Il programma completo della quarta giornata a Birmingham: occhi puntati sugli azzurri

2 min

Pubblicato il 13.08.2026, 11:50

Atletica

Agli Europei di atletica a Birmingham va in scena oggi (giovedì 13 agosto) la quarta giornata di gara con tante italiani impegnati. Occhi puntati sugli 800 metri e su Eloisa Coiro che va a caccia della finale dopo aver firmato il record italiano. Da seguire, in serata, anche Francesco Pernici nella finale degli 800 metri. Ecco di seguito tutto il programma di giornata gara per gara.

Il programma di oggi degli Europei di atletica

Sessione mattutina 

11.33 110 ostacoli M Decathlon DESTER, NONINO 
11.55 Alto F Qualif. MORARA, PIERONI, TAVERNINI 
12.05 200 M Batterie DEZZA, LONGOBARDI 12.20 Disco M Decathlon (A) DESTER, NONINO 
12.30 3000 siepi M Batterie BOUIH, A. ZOGHLAMI, O. ZOGHLAMI 
13.10 800 F Semifinali COIRO 
13.25 Disco M Decathlon (B) ev. Dester, Nonino 
13.45 400 F Semifinali POLINARI, BONORA, MANGIONE 
14.00 Asta M Decathlon (A) DESTER, NONINO 
14.35 Giavellotto M Qualif. (A) FINA, FRATTINI 
14.45 Asta M Decathlon (B) ev. Dester, Nonino 
15.45 Giavellotto M Qualif. (B) ev. Fina, Frattini

Sessione serale 

19.35 Giavellotto M Decathlon (A) DESTER, NONINO 
20.35 Giavellotto M Decathlon (B) ev. Dester, Nonino 
20.40 Triplo F Finale DERKACH, SARACENI 
21.05 200 M Semifinali DESALU, ev. Dezza, Longobardi 
22.10 1500 M Decathlon DESTER, NONINO 
22.28 800 M Finale PERNICI

Dove vedere in tv gli Europei di atletica

Gli Europei di Birmingham vengono trasmessi in tv da Rai 2, Rai Sport, Sky Sport, Eurosport, HBO Max e Dazn. 

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