Vince agli Europei ma si scorda la medaglia e scappa dall'intervista: "Ho fatto una ca***ta..."

BIRMINGHAM (Regno Unito) - Incredibile imprevisto per Miltiadis Tentoglou , asso del salto in lungo, vincitore della medaglia d'oro agli Europei di atletica leggera in corso a Birmingham. Il campione greco, che ha vinto la gara con un balzo a 8,44 aggiudicandosi il quarto titolo europeo della sua carriera, si è poi concesso alle interviste televisive in zona mista, a bordo campo, per raccontare le proprie emozioni. Durante una di queste interviste il giornalista gli ha chiesto dove fosse la medaglia d'oro per mostrarla al pubblico televisivo, ma a quel punto, in diretta, Tentoglou si è accorto di non averla con sé , probabilmente per averla lasciata nei pressi della pedana dei salti, dove in genere gli alteti posano la propria borsa.

Tentoglou alla ricerca della medaglia

"Non ho la medaglia? Me l’hanno data, ma l’ho lasciata lì… Ho fatto una cazzata, l'ho tolta e lo lasciata lì", ha detto davanti ai microfoni Tentoglou, scusandosi poi per la parolaccia che gli è scappata. Il lunghista greco, a quel punto, ha interrotto l'intervista ed è scappato via alla ricerca della medaglia che aveva lasciato in campo appoggiata da qualche parte. In assenza di notizie contrarie, si presuppone che Tentoglou l'abbia ritrovata. Il 28enne campione greco ha vinto l'oro precedendo lo svizzero Simon Ehammer, medaglia d'argento a 8,29, e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, bronzo con un salto a 8,26. Sesto classificato nella finale il nostro giovane Francesco Ettore Inzoli, nuova speranza del lungo azzurro, con la misura di 8,04.