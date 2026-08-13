Dezza vince e sfoggia un curioso taglio di capelli: "Il mio parrucchiere? Ecco chi è..."

Dezza vince e sfoggia un curioso taglio di capelli: "Il parrucchiere è..."

Filippo, che il 16 agosto compirà 21 anni, si è presentato in pista con un curioso taglio a croce. L'artefice di uno stile tutt'altro che comune è il capitano della squadra azzurra, Gianmarco Tamberi. Nei giorni scorsi infatti 'Gimbo' ha convocato Filippo per il 'rito di iniziazione' per le matricole. Tamberi, in versione parrucchiere, si è messo all'opera e ha regalato a Dezza un look diventato ormai storia. Il taglio è avvenuto nell'hotel che ospita gli azzurri in Inghilterra e documentato con un video dal marciatore Francesco Fortunato che ha postato le immagini sui social. Alle spalle di Dezza e Tamberi, una sorpresa Nadia Battocletti e il presidente della Fidal, Stefano Mei, incredulo ma divertito.

"Il mio taglio di capelli? Ho detto a Tamberi che poteva fare quello che voleva", sottolinea tra le risate Dezza ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il passaggio del turno.