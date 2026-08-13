Dezza vince e sfoggia un curioso taglio di capelli: "Il mio parrucchiere? Ecco chi è..."

Impegnato nei 200 metri agli Europei di atletica a Birmingham, il 20enne bergamasco firma il miglior crono delle batterie con 20"60 e fa impazzire tutti con un look da urlo

2 min

Pubblicato il 13.08.2026, 15:26

DezzaEuropei Atletica

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Ottimo debutto in azzurro per Filippo Dezza agli Europei di atletica in corso a Birmingham. Il 20enne bergamasco si è presentato ai nastri di partenza delle qualificazioni dei 200 metri, firmando il miglior crono delle batterie con 20"60 (-0.4). Un risultato di prestigio, passato rapidamente in secondo piano. Il motivo? Il bizzarro look dello sprinter azzurro, diventato virale sul web.

Dezza vince e sfoggia un curioso taglio di capelli: "Il parrucchiere è..."

Filippo, che il 16 agosto compirà 21 anni, si è presentato in pista con un curioso taglio a croce. L'artefice di uno stile tutt'altro che comune è il capitano della squadra azzurra, Gianmarco Tamberi. Nei giorni scorsi infatti 'Gimbo' ha convocato Filippo per il 'rito di iniziazione' per le matricoleTamberi, in versione parrucchiere, si è messo all'opera e ha regalato a Dezza un look diventato ormai storia. Il taglio è avvenuto nell'hotel che ospita gli azzurri in Inghilterra e documentato con un video dal marciatore Francesco Fortunato che ha postato le immagini sui social. Alle spalle di Dezza e Tamberi, una sorpresa Nadia Battocletti e il presidente della Fidal, Stefano Mei, incredulo ma divertito.

"Il mio taglio di capelli? Ho detto a Tamberi che poteva fare quello che voleva", sottolinea tra le risate Dezza ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il passaggio del turno.

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