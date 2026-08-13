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Europei atletica, strepitosa Derkach: è oro nel salto triplo

A 33 anni Dariya si toglie la più grande soddisfazione della sua carriera, conquistando la medaglia d'oro a Birmingham

2 min

Pubblicato il 13.08.2026, 22:24 (Aggiornato il 13.08.2026, 22:48)

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BIRMINGHAM (REGNO UNITO) - Un Oscar alla carriera per Daryia Derkach, che agli Europei di Atletica conquista la sua prima medaglia, d'oro, nel salto triplo. Un risultato clamoroso, arrivato in età matura e dopo una stagione difficilissima.

 

Derkach, un triplo salto nell'oro agli Europei di Atletica
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Dal calvario al podio: il 2026 di Derkach

La deludente uscita di scena di Erika Saraceni, subito fuori dalle prime otto, ha spostato attenzione e pressione su Daryia Derkach, che a 33 anni ha risposto presente. Dopo una stagione che sembrava maledetta e che l'aveva vista finire a più riprese sotto i ferri per risolvere gli annosi problemi ai tendini d'Achille, l'azzurra ha ritrovato in fretta la forma per presentarsi a Birmingham nella miglior condizione possibile. Ed è stata ripagata con il metallo più prezioso, grazie ad un balzo prodigioso, da 14,60, record personale e miglior prestazione europea stagionale.

Dopo gli ottavi posti ai Mondiali del 2023, alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e agli Europei di Roma, finalmente il podio, peraltro il gradino più alto. Alle sue spalle la belga Guisse, con 14,46, e la bulgara Nacheva, che si ferma a 14,40.

 

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