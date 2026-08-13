Europei atletica, strepitosa Derkach: è oro nel salto triplo
BIRMINGHAM (REGNO UNITO) - Un Oscar alla carriera per Daryia Derkach, che agli Europei di Atletica conquista la sua prima medaglia, d'oro, nel salto triplo. Un risultato clamoroso, arrivato in età matura e dopo una stagione difficilissima.
Dal calvario al podio: il 2026 di Derkach
La deludente uscita di scena di Erika Saraceni, subito fuori dalle prime otto, ha spostato attenzione e pressione su Daryia Derkach, che a 33 anni ha risposto presente. Dopo una stagione che sembrava maledetta e che l'aveva vista finire a più riprese sotto i ferri per risolvere gli annosi problemi ai tendini d'Achille, l'azzurra ha ritrovato in fretta la forma per presentarsi a Birmingham nella miglior condizione possibile. Ed è stata ripagata con il metallo più prezioso, grazie ad un balzo prodigioso, da 14,60, record personale e miglior prestazione europea stagionale.
Dopo gli ottavi posti ai Mondiali del 2023, alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e agli Europei di Roma, finalmente il podio, peraltro il gradino più alto. Alle sue spalle la belga Guisse, con 14,46, e la bulgara Nacheva, che si ferma a 14,40.
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