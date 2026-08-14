Europei di atletica, da Tamberi a Battocletti e Coiro: orari e tutte le gare degli azzurri oggi
BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Quinto giorno di gare agli Europei di atletica leggera e ancora tante azzurre e tanti azzurri di scena a Birmingham dove oggi (venerdì 14 agosto) l'Italia andrà a caccia di altre medaglie dopo quelle vinte nei giorni scorsi (3 ori, 2 argenti e un bronzo).
Europei di atletica: Tamberi, Battocletti e Coiro a caccia di medaglie
Tra le finali più attese quella del salto in alto, in cui il capitano Gianmarco Tamberi guiderà un quartetto azzurro (completato da Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi), quella dei 10.000 metri femminili con Nadia Battocletti (che cercherà il bis dopo l'oro nei 5.000) e quella degli 800 femminili in cui sarà protagonista Eloisa Coiro (riuscita proprio in Inghilterra a firmare nelle qualificazioni il nuovo record italiano, battendo un primato che resisteva da 46 anni).
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