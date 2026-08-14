Tamberi e la finale del salto in alto nel giorno del primo compleanno della figlia: "Oggi tornerò a volare per te"

Agli Europei di atletica , a Birmingham, è il giorno - tra le altre - della finale del salto in alto maschile. Protagonista indiscusso Gianmarco Tamberi , pronto a conquistare una medaglia insieme agli altri tre azzurri in pedana, Matteo Sioli, Edoardo Stronati e Christian Falocchi. Per il capitano della spedizione azzurra non sarà però una finale come tante altre disputate in carriera perché, come ha raccontato lui stesso sul suo profilo Instagram, la finale di questa sera ( ecco l'orario e dove vederla in tv ) coinciderà con il primo compleanno di sua figlia.

Tamberi in finale davanti alla figlia Camilla

Sarà senza dubbio una serata speciale per "Gimbo" e per Chiara Bontempi, sua moglie, che sulle tribune dello stadio sarà accompagnata dalla piccola Camilla, un anno oggi, proprio il giorno della finale del salto in alto del papà. Per questo Tamberi sui social ha dedicato a sua figlia - e anche a se stesso - delle dolcissime parole.

Le parole di Tamberi

Questo il lungo messaggio pubblicato da Tamberi: "Ci sono giorni nei calendari delle nostre vite che sono destinati a diventare indelebili. Giorni che non dimenticheremo mai, che ci strapperanno lacrime ogni qual volta li ripercorreremo nelle nostre menti. Ci sono giorni nei calendari delle nostre vite che per qualche strano motivo sembrano delle vere e proprie congiunzioni astrali. Oggi, un anno fa, tu venivi al mondo. In un solo anno hai letteralmente stravolto la nostra vita, fatto esplodere i nostri cuori di gioia. Hai reso la donna più importante della mia vita l'essenza della felicità, consentendole di realizzare il suo sogno più grande. Hai dato a me la forza di reagire in uno dei momenti più duri della mia vita. Tutto questo in un solo anno di vita, amore mio. Sono completamente, coscientemente, follemente innamorato di te. Oggi, 14.08.2026, il tuo Babà ti farà vedere ciò che sa fare meglio. Averti seduta sugli spalti questa sera a battere le manine a tempo è un privilegio immenso. Forse una congiunzione astrale, o forse un segno del destino, resta il fatto che oggi io tornerò a volare per te!".