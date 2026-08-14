Europei Atletica diretta, Tamberi e Battocletti in pista: le gare degli azzurri oggi LIVE 

Comincia la quinta giornata di gare agli Europei di Birmingham, con sei titoli in palio e l'Italia che potrà puntare alla medaglia più preziosa con Nadia Battocletti, che dopo l’oro nei 5000 cerca la seconda doppietta europea consecutiva nei 10.000, e con il duo Matteo Sioli e Gianmarco Tamberi nella finale dell’alto. Chance di medaglia anche per Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, mentre Eloisa Coiro sarà protagonista nella finale degli 800. E occhio anche alla finale dei 200 con Dezza e Desalu. Segui tutte le gare in diretta con il Corriere dello Sport.

22:25

Doroshchuk fallisce il secondo salto, Tamberi c'è

Doroshchuk fallisce a Doroshchuk, Tamberi no: salta, benissimo, a 2.32

22:23

Si va a 2.32, sbagliano Doroshchuk e Tamberi

Doroshchuk fallisce il primo tentativo a 2,32 metri. Anche Tamberi fallisce il primo salto

22:19

Tamberi salta a 2.30, Sioli di bronzo

Sioli di bronzo, visto che Tamberi salta a 2.30 al secondo tentativo

22:16

+++ Si infortuna Sioli, si ritira in lacrime +++

Sioli si ritira, in lacrime. Infortunio muscolare

22:15

Errore per Tamberi a 2.30

Errore anche per Tamberi a 2.30

22:13

Oleh Doroshchuk salta subito a 2.30

Oleh Doroshchuk salta subito benissimo a 2.30. Ora tocca a Matteo Sioli, errore a 2.30. L'ucraino solo al comando

22:11

+++ Tamberi e Sioli sicuri sul podio +++

Sono rimasti in tre nella finale del salto in alto e due sono italiani: Tamberi e Sioli sicuri sul podio. Il terzo, favorito per l'oro, è l'ucraino Oleh Doroshchuk

21:57

Bene Tamberi e Sioli a 2.27

Bene Tamberi e Sioli a 2.27. Sioli, finora, non ha fatto errori

21:53

Salto in alto, Falocchi eliminato

Falocchi eliminato nel salto in alto dopo aver fallito anche il terzo tentativo a 2,23

21:47

Battocletti in lacrime a Sky: "Trovo la forza nei messaggi delle persone"

Tutta la felicità di Nadia Battocletti: "Mi fa piacere rendere felici le persone. Le bambine mi scrivono, anche gli adulti... Mi dicono di trovare la forza vedendomi ma in realtà sono io che trovo la forza dalle persone che mi seguono". Nadia in lacrime a Sky

21:42

Quattrocento ostacoli, Sibilio ultimo

Sibilio ultimo. Vince senza storia il norvegese Karsten Warholm in 46.63

21:40

Sibilio in finale nei 400 ostacoli

Quattrocento ostacoli, c'è Sibilio in finale. Podio molto difficile, l'azzurro dovrebbe fare la gara perfetta

21:32

Tamberi subito a 2.23

Tamberi subito a 2.23, buono il primo salto

21:29

Diecimila, il bilancio delle altre azzurre

Non solo Nadia Battocletti nei 10mila: quinta in 32:00.06 è Palmero, sesta è Del Buono in 32:01.42

21:23

Per Nadia Battocletti quarta medaglia d'oro

Quarta medaglia d'oro per l'Italia in questi Europei di atletica e quarta medaglia d'oro per Nadia Battocletti agli Europei

21:20

Il tempo di Nadia Battocletti

Il tempo con cui Nadia si è confermata campionessa europea dei 10mila: 31:41.17

21:20

Salto in alto, ok il salto di Tamberi

Ok il salto di Tamberi a 2.18

21:19

+++ Nadia Battocletti spaziale: è medaglia d'oro +++

Seconda medaglia d'oro consecutiva e seconda doppietta europea di fila: Nadia Battocletti nell'ultimo giro prende il volo e vince i 10mila metri!

21:16

Un chilometro alla fine, Battocletti quarta

Un chilometro alla fine, Nadia Battocletti quarta a due giri dalla fine

21:13

Due chilometri al traguardo, Battocletti terza

Due chilometri al traguardo, Nadia Battocletti è ora terza

21:10

Salta Tamberi, male il primo salto a 2.18

Salto a 2.18, non va per Gimbo Tamberi in versione "halfshave". Il campione in carica ci deve riprovare

21:07

Battocletti quinta dopo metà gara

Dopo metà gara Nadia Battocletti è quinta. Da capire se, tra poco, l'azzurra inizierà a fare qualcosa e partire per staccare il gruppo. Di sicuro Nadia ci proverà

20:57

Eptathlon, in gara anche l'azzurra Sveva Gerevini

L'azzurra Gerevini in gara con l'obiettivo di migliorare il suo record italiano: apre la sua serie con un lancio del peso da 12.84 metri, 64 centimetri in meno del personale

20:54

A via la finale dei 10.000 con Nadia Battocletti

Comincia la finale dei 10.000 m donne con le azzurre Battocletti, Del Buono e Palmero in pista

20:37

Palmisano e l'attacco alle nuove regole della marcia

La marcia cambia pelle, ma le nuove formule non fanno tutti contenti. Antonella Palmisano è una di quelle che poco ha gradito la rivoluzione: la campionessa azzurra è pronta al debutto agli Europei di Birmingham, e lo farà nel giorno di Ferragosto sulla distanza nuova della mezza maratona. «La marcia sta vivendo da tempo uno stravolgimento delle distanze e delle formule. Se prima ci lamentavamo che un buon cinquantista poteva non trovarsi a proprio agio sulla 35 chilometri, ora soprattutto non sappiamo quale sarà il nostro futuro - ha detto l'azzurra oro olimpico a Tokyo, campionessa europea della 20 km a Roma 2024, argento mondiale della 35 chilometri nella scorsa stagione -. Non per me, che non avrò molti altri anni di carriera, ma per il movimento della marcia. Questi cambiamenti fanno pensare che ci vogliano escludere, togliendo il tempo dedicato alla marcia. Stiamo vagando senza avere una meta»

20:22

Programma serale: ecco il programma completo

Ecco nel dettaglio il programma della serata degli Europei di atletica:

ore 20.35: getto del peso eptathlon donne, Gruppi A e B (Gerevini)

ore 20.45: 10.000 donne, finale (Battocletti, Del Buono, Palmero)

ore 21.00: salto in alto uomini, finale (Falocchi, Sioli, Stronati, Tamberi)

ore 21.30: lancio del disco donne, finale

ore 21.40: 400 ostacoli uomini, finale (Sibilio)

ore 21.55: 200 eptathlon donne, batterie (Gerevini)

ore 22.25: 200 uomini, finale (Desalu, Dezza)

ore 22.46: 800 donne, finale (Coiro)

20:21

Tra poco al via il programma serale

Ci siamo, tra poco a Birmingham prenderà il via il programma serale della quinta giornata degli Europei di atletica leggera

Birmingham - Inghilterra