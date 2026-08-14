Battocletti piange in tv: "Le persone che mi amano mi danno la forza di vincere". Poi parla dei genitori
"Forse non mi rendo conto ancora del livello a cui sono, dovrei essere un po' meno accondiscendente e dirmi che sono davvero forte. Sono stata felice perché ai Mondiali di Tokyo 2025 nei 10.000 mi hanno messo molto più a dura prova". Così Nadia Battocletti ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro nei 10.000 metri agli Europei di atletica in corso a Birmingham. "È stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco - aggiunge -. Sicuramente il recupero non era così elevato, ma sono felice di aver lavorato bene questo mese. Le altre hanno fatto una gara un po' più importante rispetto ai 5.000 e questo mi ha esaltato. Volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto e le ho lasciate fare. La corona a mio padre? Sono a questo livello grazie anche a lui, che ha creato tutto il mio staff. Sono davvero felice che lui mi segua, mi capisce all'istante. Devo ringraziare il mio staff che mi ha coccolato, tutto il paese di Cavareno, e mando un bacio a tutta l'Italia".
Battocletti in lacrime in tv: "Le parole dei miei tifosi mi aiutano tantissimo". Poi parla della mamma
Bellissimo poi il discorso che Nadia rivolge a tutti i suoi tifosi ai microfoni di Sky Sport: "Mi rendo conto che al di là dei risultati, c’è quello più grande e importante che è la risposta delle persone che mi seguono. Mi arrivano spesso a casa messaggi di bambini ancora piccoli o di adulti di 80 anni che mi raccontano chi sono loro e le emozioni che gli faccio provare. Spesso mi dicono che trovano la forza vedendomi superare certe situazioni ma la gente non si rende conto che spesso sono io a trovare la forza nelle loro parole. Mia mamma mi ha sempre insegnato ad essere empatica, a guardare il giusto e a fare sempre bene perché la tua vita migliora se ti circondi di persone felici che ti comprendono e ti capiscono. Ed è quello che sto cercando di fare", ha detto Battocletti commuovendosi davanti alle telecamere. Un pianto liberatorio e bellissimo dopo un Europeo da protagonista assoluta.
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