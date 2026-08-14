Battocletti piange in tv: "Le persone che mi amano mi danno la forza di vincere". Poi parla dei genitori

"Forse non mi rendo conto ancora del livello a cui sono, dovrei essere un po' meno accondiscendente e dirmi che sono davvero forte. Sono stata felice perché ai Mondiali di Tokyo 2025 nei 10.000 mi hanno messo molto più a dura prova". Così Nadia Battocletti ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro nei 10.000 metri agli Europei di atletica in corso a Birmingham. "È stata una bellissima giornata, mi sono divertita un sacco - aggiunge -. Sicuramente il recupero non era così elevato, ma sono felice di aver lavorato bene questo mese. Le altre hanno fatto una gara un po' più importante rispetto ai 5.000 e questo mi ha esaltato. Volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto e le ho lasciate fare. La corona a mio padre? Sono a questo livello grazie anche a lui, che ha creato tutto il mio staff. Sono davvero felice che lui mi segua, mi capisce all'istante. Devo ringraziare il mio staff che mi ha coccolato, tutto il paese di Cavareno, e mando un bacio a tutta l'Italia".