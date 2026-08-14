Tamberi, l'oro più bello e tormentato
Il commento del nostro direttore dopo la meravigliosa gara di Gimbo, ancora una volta Campione d'Europa
Gimbo è capace di saltare anche oltre i suoi tormenti. Un oro strepitoso e inatteso agli Europei solo da chi sottovaluta la cazzimma di Gimbo.
Di seguito il racconto della gara che ha consacrato Tamberi, ancora una volta, campione d'Europa
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