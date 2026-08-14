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Tamberi, l'oro più bello e tormentato

Il commento del nostro direttore dopo la meravigliosa gara di Gimbo, ancora una volta Campione d'Europa
Ivan Zazzaroni
Ivan Zazzaroni

1 min

Pubblicato il 14.08.2026, 22:44

Gimbo è capace di saltare anche oltre i suoi tormenti. Un oro strepitoso e inatteso agli Europei solo da chi sottovaluta la cazzimma di Gimbo.

 

Di seguito il racconto della gara che ha consacrato Tamberi, ancora una volta, campione d'Europa

 

La meravigliosa notte dell'atletica italiana: Battocletti e Tamberi d'oro, bronzo per Desalu e Sioli

 

 

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