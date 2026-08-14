Quella scritta sul braccio e il messaggio sulla pettorina che dicono tutto: la magica notte di Tamberi

Ci sono dei femo immagine che meglio di tutto descrivono la folle, inebriante nottata di Gimbo Tamberi . È quell'abbraccio all'azzurro Sioli, piazzatosi terzo ma incapace di finire la sua gara per un maledetto infortunio. Ma c'è anche l'esultanza sfrenata del suo allenatore e ancora quel bacio appassionato alla moglie Chiara e alla figlia Camilla che proprio oggi compie gli anni. O ancora l'incontro in pista con Fausto Desalu che ha appena vinto il bronzo nei 200 metri e quell'abbraccio che tanto ricorda Tokyo con Jacobs dopo quei famosi due ori in dieci minuti entrati nella leggenda.

Tamberi e quella scritta sul braccio e sul pettorale che dicono tutto

E cosa dire del pettorale beneaugurante che nascondeva una scritta poi mostrata al mondo intero da Gimbo dopo la vittoria "Guess who's back". Indovina chi è tornato. Sì, è tornato proprio Tamberi, l'uomo e il campione che in troppi davano per sconfitto e che invece ha ribaltato le previsioni centrando un risultato che in pochi prevedevano. Lui no, lui se lo sentiva che questi Europei sarebbero stata un po' come una rinascita. E quella scritta apparsa sull'avambraccio sinistro un po' diceva tutto: "Trust your mind, trust yourbody, trust yourself". Lui ci ha creduto, noi ci abbiamo creduto: bentornato Gimbo, è bellissimo vederti di nuovo mordere una medaglia d'oro.