La pazza gioia di Tamberi: "Me lo merito, ai leoni dei social dico...". E Bragagna si commuove

Che bellezza. Gianmarco Tamberi ha appena parlato a Sky, ha abbracciato l'inviata e raccontato le sue emozioni. Poi tocca a Franco Bragagna, la voce dell'atletica, che si emoziona: "Ma come fai con questo qua? Come?". Vero, verissimo. L'emozione di Bragagna è quella di tutti gli italiani a casa per l'impresa di Tamberi. Che, per carità, avrà vinto anche medaglie più importanti ma questa, per come è arrivata, è davvero unica. Qualcuno, dice ancora Bragagna, ironizzava: "In gara c'è l'ectoplasma di Tamberi, dicevano". Gimbo, che i social li usa e benissimo, certi commenti li ha letti e quindi un pensiero è anche per gli haters: "Quando le cose vanno male sui social c'è chi cerca di distruggerti. Ma io so quanto valgo e quello che faccio. Dovevo solo ricordarmi di credere più in me stesso". Appunto.