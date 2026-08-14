La pazza gioia di Tamberi: "Me lo merito, ai leoni dei social dico...". E Bragagna si commuove
Che bellezza. Gianmarco Tamberi ha appena parlato a Sky, ha abbracciato l'inviata e raccontato le sue emozioni. Poi tocca a Franco Bragagna, la voce dell'atletica, che si emoziona: "Ma come fai con questo qua? Come?". Vero, verissimo. L'emozione di Bragagna è quella di tutti gli italiani a casa per l'impresa di Tamberi. Che, per carità, avrà vinto anche medaglie più importanti ma questa, per come è arrivata, è davvero unica. Qualcuno, dice ancora Bragagna, ironizzava: "In gara c'è l'ectoplasma di Tamberi, dicevano". Gimbo, che i social li usa e benissimo, certi commenti li ha letti e quindi un pensiero è anche per gli haters: "Quando le cose vanno male sui social c'è chi cerca di distruggerti. Ma io so quanto valgo e quello che faccio. Dovevo solo ricordarmi di credere più in me stesso". Appunto.
Tamberi dopo l'oro: "Che sollievo, me lo merito"
E, allora, eccolo Tamberi, con la barba a metà, le frasi sul braccio e il sorriso più completo che mai: "Che sollievo, me lo merito perché non smetto mai di crederci dopo due anni difficili. Questa medaglia è una grandissima emozione, non mollo mai, sbatto la testa, vivo male le difficoltà e non faccio mai un passo indietro. Quando le cose vanno male ci dimentichiamo della fiducia in noi stessi, se sei stato uno che hai vinto tanto e poi vai male cercano di distruggerti. Io però credo in quello che faccio: nel sonno, nel team, nelle terapie, nella dieta, dovevo solo ricordarmi di credere in me stesso". Lo ha fatto: "Ci tenevo a regalare questa gioia a me stesso, a Chiara e a Camilla. Credetemi, sono davero molto felice".
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