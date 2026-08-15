Europei Atletica, doppia medaglia Italia nella mezza maratona: argento a Fortunato e bronzo per Cosi
Lo spagnolo McGrath vince l'oro tagliando il traguardo in 1.23'23"
Doppietta azzurra nella mezza maratona di marcia agli Europei di atletica a Birmingham. Francesco Fortunato conquista l'argento, mentre Andrea Cosi si aggiudica il bronzo. Oro allo spagnolo Paul McGrath.
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