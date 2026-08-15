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Europei Atletica, Mihai vince l'argento nella mezza maratona femminile

Oro alla spagnola Maria Perez. L'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olyanovska

1 min

Pubblicato il 15.08.2026, 10:21

Un'altra medaglia per l'Italia dalla marcia. Alexandrina Mihai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile agli Europei di atletica a Birmingham, in 1.31'04". Oro alla spagnola Maria Perez. L'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olyanovska (1.31'07). Quinto posto per Antonella Palmisano.

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