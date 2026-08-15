Europei Atletica, Mihai vince l'argento nella mezza maratona femminile
Oro alla spagnola Maria Perez. L'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olyanovska
Un'altra medaglia per l'Italia dalla marcia. Alexandrina Mihai ha conquistato l'argento nella mezza maratona femminile agli Europei di atletica a Birmingham, in 1.31'04". Oro alla spagnola Maria Perez. L'azzurra ha vinto il duello finale sul traguardo con l'ucraina Olyanovska (1.31'07). Quinto posto per Antonella Palmisano.
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