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Europei Atletica, Stano nella leggenda: è oro nella maratona di marcia

Il pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Miguel Ángel López. Bronzo per il francese Quinion. Quinto Riccardo Orsoni

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Pubblicato il 15.08.2026, 11:41

Massimo Stano vince l'oro nella maratona di marcia agli Europei di atletica a Birmingham. Il pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Miguel Ángel López. Bronzo per il francese Quinion. Quinto Riccardo Orsoni.

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