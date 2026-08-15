Europei Atletica, Stano nella leggenda: è oro nella maratona di marcia
Il pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Miguel Ángel López. Bronzo per il francese Quinion. Quinto Riccardo Orsoni
Massimo Stano vince l'oro nella maratona di marcia agli Europei di atletica a Birmingham. Il pugliese ha avuto la meglio sullo spagnolo Miguel Ángel López. Bronzo per il francese Quinion. Quinto Riccardo Orsoni.
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