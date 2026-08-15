Europei Atletica diretta, Diaz e Crippa: l'Italia vuole altri ori. Tutte le gare di oggi sabato 15 agosto LIVE
È il giorno della sesta e penultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, sabato 15 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra con l'Italia che proverà a portare a casa altre medaglie utili (anche) per il medagliere. Occhi puntati su Andy Diaz e Yeman Crippa, che puntano a salire sul podio nel salto triplo e nei 10.000 metri. Segui tutte le gare con noi in tempo reale
20:27
La composiziome delle due staffette azzurre
Ecco la composizione delle due staffette 4x100 per le finali di questa sera:
Donne:
Dosso
Hooper
Kaddari
Pavese
Uomini:
Marek
Desalu
Patta
Ceccarelli
20:16
Italia in testa al medagliere
Quindici medaglie con sette ori, quattro argenti e quattro bronzi, gli azzurri stanno scrivendo la storia in questi Campionati europei di atletica di Birmingham. Quando mancano ancora due giornate alla fine, l'Italia ha superato la Gran Bretagna (stesso numero di medaglie ma un oro in meno) in vetta al medagliere
19:59
Il programma della serata agli Europei di atletica
Ecco il programma della sessione serale
20.45 800 F Eptathlon GEREVINI
21.01 Giavellotto M Finale FRATTINI
21.07 Alto F Finale PIERONI, TAVERNINI
21.17 Triplo M Finale BIASUTTI, DIAZ, DALLAVALLE
21.25 10.000 M Finale CRIPPA, GUERRA, SELVAROLO
22.07 1500 M Finale ARESE
22.33 4x100 M Finale ITALIA
22.48 4x100 F Finale ITALIA
Birmingham - Inghilterra
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