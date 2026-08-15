Europei Atletica diretta, Diaz e Crippa: l'Italia vuole altri ori. Tutte le gare di oggi sabato 15 agosto LIVE

È il giorno della sesta e penultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, sabato 15 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra con l'Italia che proverà a portare a casa altre medaglie utili (anche) per il medagliere. Occhi puntati su Andy Diaz e Yeman Crippa, che puntano a salire sul podio nel salto triplo e nei 10.000 metri. Segui tutte le gare con noi in tempo reale