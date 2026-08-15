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Europei Atletica diretta, Diaz e Crippa: l'Italia vuole altri ori. Tutte le gare di oggi sabato 15 agosto LIVE

Al via la penultima giornata degli Europei a Birmingham: segui tutte le gare degli azzurri in tempo reale

2 min

Pubblicato il 15.08.2026, 20:00 (Aggiornato il 15.08.2026, 20:29)

Europei AtleticaAtleticaDiazCrippaItalia

È il giorno della sesta e penultima giornata di gare agli Europei di atletica di Birmingham. Oggi, sabato 15 agosto, continua la rassegna continentale in Inghilterra con l'Italia che proverà a portare a casa altre medaglie utili (anche) per il medagliere. Occhi puntati su Andy Diaz e Yeman Crippa, che puntano a salire sul podio nel salto triplo e nei 10.000 metri. Segui tutte le gare con noi in tempo reale

20:27

La composiziome delle due staffette azzurre

Ecco la composizione delle due staffette 4x100 per le finali di questa sera:

Donne:
Dosso
Hooper
Kaddari
Pavese

Uomini:
Marek
Desalu
Patta
Ceccarelli

20:16

Italia in testa al medagliere

Quindici medaglie con sette ori, quattro argenti e quattro bronzi, gli azzurri stanno scrivendo la storia in questi Campionati europei di atletica di Birmingham. Quando mancano ancora due giornate alla fine, l'Italia ha superato la Gran Bretagna (stesso numero di medaglie ma un oro in meno) in vetta al medagliere

19:59

Il programma della serata agli Europei di atletica

Ecco il programma della sessione serale

20.45 800 F Eptathlon GEREVINI

21.01 Giavellotto M Finale FRATTINI

21.07 Alto F Finale PIERONI, TAVERNINI

21.17 Triplo M Finale BIASUTTI, DIAZ, DALLAVALLE

21.25 10.000 M Finale CRIPPA, GUERRA, SELVAROLO

22.07 1500 M Finale ARESE

22.33 4x100 M Finale ITALIA

22.48 4x100 F Finale ITALIA

Birmingham - Inghilterra

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