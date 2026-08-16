Europei di atletica oggi: come vederli in tv, orari e il programma degli italiani
BIRMINGHAM (Regno Unito) - Si chiudono all'Alexander Stadium di Birmingham i Campionati europei di atletica leggera con la settima e ultima giornata di gare. Sono dieci i titoli in palio oggi con l'Italia che cerca di conservare il primo posto nel medagliere con gli attuali 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi (17 podi in totale). Occhi puntati soprattutto su Larissa Iapichino, tra le favorite del salto in lungo, e alla 4x100 mista, che sarà nuova specialità a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.
Europei di atletica, dove vederli in tv e in streaming
Gli Europei di atletica sono trasmessi in diretta televisiva su Rai 2 dalle ore 8.30 alle ore 13, poi dalle ore 21 fino alla conclusione Diretta anche su RaiSport HD nelle altre fasce orarie. Le gare sono trasmesse anche da Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Diretta streaming poi su Rai Play, SkyGo, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.
Il programma degli Europei e gli italiani in gara
Le gare dell'ultima giornata sono iniziate con le due gare della maratona già stamattina. Questo il programma completo con l'orario italiano (Birmingham è un'ora indietro):
Sessione mattutina
08.30 - Maratona femminile (Giovanna Epis, Rebecca Lonedo, Sofiia Yaremchuk, Alessia Tuccitto)
09.10 - Maratona maschile (Daniele Meucci, Pietro Riva, Xavier Chevrier, Badr Jaafari, Ahmed Ouhda)
Sessione serale
20.15 - Salto con l’asta maschile, finale (Matteo Oliveri)
20.55 - Lancio del giavellotto femminile, finale (Paola Padovan)
21.05 - Salto in lungo femminile, finale (Larissa Iapichino)
21.35 - 4x100 mista, finale (Italia)
21.50 - 3000 siepi maschili, finale (Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami)
22.13 - 1500 metri femminili, finale (Ludovica Cavalli)
22.33 - 4x400 femminile, finale (Italia)
22.48 - 4x400 maschile, finale (Italia)
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