Europei di atletica oggi: come vederli in tv, orari e il programma degli italiani

BIRMINGHAM (Regno Unito) - Si chiudono all'Alexander Stadium di Birmingham i Campionati europei di atletica leggera con la settima e ultima giornata di gare. Sono dieci i titoli in palio oggi con l'Italia che cerca di conservare il primo posto nel medagliere con gli attuali 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi (17 podi in totale). Occhi puntati soprattutto su Larissa Iapichino, tra le favorite del salto in lungo, e alla 4x100 mista, che sarà nuova specialità a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.