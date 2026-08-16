Europei di atletica, Italia protagonista nella maratona: Riva e azzurre d'argento
BIRMINGHAM (Regno Unito) - Ancora due medaglie per l'Italia nella mattinata dell'ultima giornata degli Europei di atletica leggera a Birmingham. Gli azzurri si sono aggiudicati l'argento a squadre nella maratona femminile e l'argento individuale con Pietro Riva nella maratona maschile. Tra le donne Alisa Vainio vince con il tempo di 2h22'26" la maratona con una condotta di gara in solitaria fin dal primo metro. Argento ad Anna Vindics-Toth (Ungheria), bronzo a Abbie Donnelly (Gran Bretagna). Le azzurre si piazzano sesta con Rebecca Lonedo (2h27'55"), settima con Sofia Yaremchuk (2h28'02") e, in virtù del 21° posto di Giovanna Epis, conquistano la medaglia d'argento nella classifica a squadre (che considera la somma di tutti i tempi dei partecipanti per nazionalità). L’oro va alla Gran Bretagna mentre il bronzo è appannaggio della Spagna.
Riva medaglia d'argento
Tra gli uomini Pietro Riva conquista la medaglia d'argento. Decisivo per l'azzurro, già argento europeo nella mezza maratona e oro a squadre agli Europei di Roma 2024, un finale importante che gli permette di chiudere in 2h09'18", alle spalle soltanto del tedesco Amanal Petros, oro in 2h09'11", e davanti all'israeliano Gashau Ayale, bronzo in 2h09'21".
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