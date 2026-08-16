La Torre elogia: "È la Nazionale più forte di sempre"

"E' la nazionale più forte di sempre. Chi ci ha preceduto è contento, ce lo dicono costantemente. Questa nazionale ha saputo prendere da quei solchi, imparare e andare oltre". A poche ore dalle ultime gare che chiuderanno gli Europei di Birmingham, il direttore tecnico Antonio La Torre non ha dubbi sulla qualità dell'atletica italiana. Che anche oggi ha messo a segno colpi quali l'argento di Riva nella maratona. "E' una bellissima medaglia, ha saputo fare quello che andava fatto, battendo avversari con prestazioni cronometriche su strada più significative - sottolinea La Torre a Sky -. Ha dimostrato intelligenza tattica e classe, grazie anche all'impostazione di un allenatore come Stefano Baldini (oro ad Atene 2004, ndr) e della longa manus del grande Luciano Gigliotti".