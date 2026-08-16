Europei atletica diretta: Iapichino e staffette, l'Italia cerca altri ori. Tutte le gare di oggi domenica 16 agosto LIVE

Settima e ultima giornata di gare agli Europei di atletica in svolgimento all'Alexander Stadium di Birmingham. Dopo le due medaglie d'argento conquistate nella mattinata (Pietro Riva nella maratona maschile, la squadra azzurra nella maratona a squadre femminile), il programma prosegue nella serata: occhi puntati soprattutto su Larissa Iapichino , tra le favorite del salto in lungo, e sulla 4x100 mista, che sarà nuova specialità a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'Italia cercherà di conservare il primo posto nel medagliere con gli attuali 8 ori, 6 argenti e 5 bronzi (19 podi in totale) davanti alla Gran Bretagna (7-5-2). Segui le gare in diretta con noi.

20:55

Parte la finale del giavellotto femminile

In finale c'è l'azzurra Paola Padovan. Favorite Adriana Vilagos, Sara Kolak e Elina Tzengko.

20:40

Finale asta, Oliveri salta 5.55

L'azzurro supera la misura al secondo tentativo.

20:55

Parte la finale del giavellotto femminile

In finale c'è l'azzurra Paola Padovan. Favorite Adriana Vilagos, Sara Kolak e Elina Tzengko.

20:30

La composizione delle staffette azzurre

Staffetta 4x400m maschile: Scotti, Sito, Soudassi e Benati. Staffetta 4x400m femminile: Bonora, Polinari, Mangione e Coiro. Staffetta 4x100m mista: Longobardi, Fontana, Desalu e Pagliarini.

20:15

Italia in testa al medagliere

Diciannove medaglie con otto ori, sei argenti e cinque bronzi: gli azzurri stanno scrivendo la storia in questi Europei di atletica di Birmingham. Quando manca solo l'ultima serata di gare, l'Italia ha staccato la Gran Bretagna in vetta al medagliere.

20:00

Il programma della serata agli Europei di atletica

20.15 - Salto con l’asta maschile, finale (Matteo Oliveri)

20.55 - Lancio del giavellotto femminile, finale (Paola Padovan)

21.05 - Salto in lungo femminile, finale (Larissa Iapichino)

21.35 - 4x100 mista, finale (Italia)

21.50 - 3000 siepi maschili, finale (Yassin Bouih, Ala Zoghlami, Osama Zoghlami)

22.13 - 1500 metri femminili, finale (Ludovica Cavalli)

22.33 - 4x400 femminile, finale (Italia)

22.48 - 4x400 maschile, finale (Italia)

Birmingham - Inghilterra