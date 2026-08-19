Jacobs, il bollettino medico dopo l'infortunio agli Europei: l'esito degli esami e le sue condizioni
ROMA - Marcel Jacobs è già sulla via del recupero dopo l'infortunio che ne ha condizionato la prestazione nella finale dei 100 metri (chiusa al settimo posto) agli Europei di Birmingham (trionfali per l'Italia), costringendolo poi a disertare la staffetta.
Infortunio Jacobs: il bollettino medico
Una lesione muscolare di media entità, già in via di risoluzione, a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra: è questa la diagnosi dell'infortunio accusato dal 31enne velocista azzurro, che oggi (mercoledì 19 agosto) si è sottoposto a una risonanza magnetica a Roma dove - fa sapere la Fidal - proseguirà il percorso di recupero dopo le prime cure affrontate in seguito al problema patito nella rassegna continentale. L'esito degli accertamenti diagnostici è stato comunicato dal dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale.
Le parole del velocista dopo lo stop agli Europei
"Provo solo grande rammarico perché stavo veramente bene - aveva detto Jacobs (oro olimpico nei 100 metri e nella 4x100 a Tokyo 2020) dopo la sfortunata finale a Birmingham -. La semifinale l'ho corsa con agilità e mi sentivo benissimo. Purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi pensieroso e questa cosa non è stata positiva. Durante la corsa è saltato tutto e mi dispiace perché sapevo di essere in forma e di valere l’oro".
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