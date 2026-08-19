Jacobs, il bollettino medico dopo l'infortunio agli Europei: l'esito degli esami e le sue condizioni

Infortunio Jacobs: il bollettino medico

Una lesione muscolare di media entità, già in via di risoluzione, a carico del muscolo pettineo della coscia sinistra: è questa la diagnosi dell'infortunio accusato dal 31enne velocista azzurro, che oggi (mercoledì 19 agosto) si è sottoposto a una risonanza magnetica a Roma dove - fa sapere la Fidal - proseguirà il percorso di recupero dopo le prime cure affrontate in seguito al problema patito nella rassegna continentale. L'esito degli accertamenti diagnostici è stato comunicato dal dottor Bernardino Petrucci, vice medico federale.

Le parole del velocista dopo lo stop agli Europei

"Provo solo grande rammarico perché stavo veramente bene - aveva detto Jacobs (oro olimpico nei 100 metri e nella 4x100 a Tokyo 2020) dopo la sfortunata finale a Birmingham -. La semifinale l'ho corsa con agilità e mi sentivo benissimo. Purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi pensieroso e questa cosa non è stata positiva. Durante la corsa è saltato tutto e mi dispiace perché sapevo di essere in forma e di valere l’oro".