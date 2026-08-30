Battocletti piglia tutto: record italiano anche nei 1500 metri

Infinita Nadia Battocletti . Reduce dai trionfi agli Europei di atletica, la trentina non si ferma e si toglie un altro sfizio, andando a ritoccare il primato italiano sui 1500 metri di oltre mezzo secondo, allargando la sua collezione di record nazionali, dopo quelli già stabiliti su 3000, 5000 e 10000 metri.

Obiettivo centrato in perfetto 'Battocletti style'

La campionessa azzurra era arrivata ai GalAthletichs con l'obiettivo di battere il record fissato da Sintayehu Vissa a Parigi nel 2024 ed è riuscita nell'impresa, impostando la gara secondo quello che ormai è il suo stile, attendendo con pazienza gli ultimi 250 metri per sprintare incenerendo le rivali. Tattica premiata dal tempone di 3'57"54, che migliora di oltre mezzo secondo il precedente primato, e che lascia le briciole alla statunitense Wiley e all'etiope Areri, che completano il podio.