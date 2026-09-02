Continua il momento d'oro di Tamberi: vince a Taranto e la dedica alla moglie commuove tutti

Continua il momento d'oro di Gimbo Tamberi . La condizione è buona, anzi ottima, e adesso anche il morale è alle stelle. Dopo l'oro europeo il campione azzurro si è sbloccato del tutto e ieri ha vinto anche l'oro ai Giochi del Mediterraneo . Tamberi, infatti, ha portato a casa l'unico oro che mancava al suo ricco palmares. Tutto per lui lo stadio Valente di Taranto che ha acclamato il saltatore marchigiano già al suo arrivo in pista. Chi pensava che il fresco campione europeo di salto in alto potesse saltare l'appuntamento in ragione di un calendario serrato che lo vedrà impegnato nelle finali di Diamond League in programma venerdì e sabato a Bruxelles, non lo conosce abbastanza: quando l'Azzurro chiama, lui risponde presente.

Tamberi ha onorato l'impegno e si è aggiudicato in scioltezza una gara mai in discussione. Gimbo esordisce con un 2.15. Poi salta 2.25, quanto basta per superare il greco Merlos che si ferma a 2.19. A quel punto - con l'oro già sul petto - tenta il primato stagionale mondiale a 2.35 chiedendo l'aiuto del pubblico con ampi gesti, ma niente da fare.

Non solo: in pista Tamberi regala consigli ad avversari più giovani e meno esperti di lui, prendendosi gli applausi del pubblico e pure degli avversari. Quella di ieri, per Tamberi, è stata una giornata importante a 360 gradi. Era anche l'anniversario di fidanzamento e di nozze con la moglie Chiara Bontempi: il sì nel 2022 ma prima, 13 anni prima, l'inizio della loro storia d'amore. Arrivata ora a 17 anni, tanto che il campione azzurro, 34 anni, ha sottolineato come sia, adesso, più il tempo passato insieme che quello separati. Una dedica d'amore molto apprezzata sui social nella sua semplicità. I due, qualche giorno fa, hanno festeggiato anche il primo compleanno della figlia Camilla: prima, il giorno del compleanno, la festa a Birmingham con l'oro al collo, poi il party con amici e parenti ad Ancona.

"L'ultimo anno - ha scritto Tamberi alla moglie - è stato tutt'altro che facile: la vita stravolta da un piccolo miracolo e tu che non hai mai fatto mezzo passo indietro, riuscendo a gestire tutto e tutti con una forza di volontà straordinaria. Voglio solo che tu sappia che se mai un giorno mi dovessero chiedere: "Qual è il tuo modello di donna?" io non esiterei un attimo, farei senza neanche pensarci un secondo il tuo nome. Sono orgoglioso e onorato di essere l'uomo che cammina al tuo fianco". Un messaggio diventato, neanche a dirlo, virale in pochissimo tempo.