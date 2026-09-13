Incredibile Gimbo Tamberi: l'azzurro vola a 2.37, suo primato stagionale, e porta a casa l'Ultimate Championship . Tamberi è andato a soli 2 centimetri dal primato personale: a 34 anni, all'ultima gara della stagione, un risultato incredibile. Una gara, quella di Budapest sotto gli occhi, ancora una volta, della moglie Chiara Bontempi e della figlia Camilla, che Tamberi ha dominato. Reduce dal terzo posto di Bruxelles nella finale di Diamond League, in un mese che lo ha visto mettersi al collo prima l'oro europeo a Birmingham (il quarto della carriera) e poi quello dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, Tamberi ha saltato a 2,37 (record mondiale stagionale) e ha sbaragliato la concorrenza.

Tamberi, così è arrivato a saltare a 2.37

La verità è che ha sempre avuto ragione lui: se sta bene non ha rivali. Gli serviva mettere a posto il fisico e sbloccarsi: gli allenamenti a Formia prima e l'oro Europeo poi hanno ritirato fuori il campione olimpico di Tokyo e quello che, senza coliche, lo sarebbe diventato anche a Parigi. Si capiva, si capiva bene, che Gimbo si sentiva in forma. Non a caso il terzo posto in Diamond League non gli era piaciuto. Stasera ha rimesso le cose a posto arrivando a saltare 2.37. Ha provato anche a 2.41: non c'è riuscito, ma l'impressione è che sia solo questione di tempo. Tamberi c'è e, come sottolineato stasera da tanti sui social, la speranza è che arrivi a Los Angeles in queste condizioni. Se continuerà così sognare un altro oro non sarebbe (o sarà?) peccato.

Tamberi, quanto ha guadagnato con la vittoria di Budapest

Sulla pedana del National Athletics Centre di Budapest, Tamberi non ci sarebbe dovuto essere. Ha sfruttato un invito ad personam e, giustamente vista la carriera e visti i risultati degli ultimi mesi, ha fatto vedere che nulla era casuale. Era tra gli otto partecipanti alla "finale" del salto in alto maschile di una nuova rassegna, l'Ultimate Championship, appunto, voluta da World Athletics. Gareggiano i migliori del mondo, le discipline sono individuali e sono 26, il montepremi è di 10 milioni di dollari, chi vince, come Tamberi, se ne porta a casa 150mila. E, dopo aver baciato la moglie, inizia lo show. Come? Corre sugli spalti e... beve una birra. Meritata, altroché se meritata.