Delusione Roma: niente Mondiali di Atletica nel 2029 e nel 2031. Ecco quali città sono state scelte
Niente Roma. World Athletics ha comunicato che le città scelte per i Mondiali di Atletica del 2029 e del 2031 saranno Nairobi e Monaco. Bocciata la candidatura italiana. E romana. La Capitale si era proposta, così come Londra, che sembrava l'avversaria più temibile. La decisione, presa durante la riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest, ha premiato per la prima volta l'Africa. E poi l'Europa, con Monaco: terza volta nella storia, lo stadio Olimpico è uno dei luoghi sacri dell'atletica. "Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per il 2029 e il 2031, per il Consiglio non è stata una decisione facile - ha dichiarato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe -. La qualità, l'ambizione e l'impegno dimostrati da tutte e quattro le città candidate sottolineano la forza e il richiamo globale dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera. Nairobi e Monaco hanno presentato due proposte estremamente valide. Offrono opportunità molto diverse ma altrettanto entusiasmanti per il nostro sport - ha aggiunto Coe -; sono lieto che si possa ora iniziare a lavorare con entrambe le città per organizzare due campionati di livello mondiale".
Perché Roma non ospiterà i Mondiali di Atletica
Roma, dal canto suo, immaginava che la scelta sarebbe caduta su altre città, ma sperava di poter sovvertire i pronostici. Anche per dare, ad esempio, la possibilità a campioni come Tamberi e Jacobs di chiudere, se avessero voluto, la carriera in casa. I risultati ottenuti dagli atleti in pista nelle ultime uscite internazionali e l'ottima organizzazione degli Europei 2024 sembravano essere un buon viatico: "La nostra candidatura è solida, poi l’ultimo Mondiale nella Capitale risale al 1987", aveva detto il presidente della Fidal Stefano Mei. Niente da fare. "Con la decisione del Consiglio - ha spiegato ancora Coe - continuiamo a perseguire la nostra missione di promuovere l'atletica leggera in tutto il mondo, ospitando i Campionati del Mondo di Atletica Leggera in Asia, Africa ed Europa nelle prossime tre edizioni. Nairobi e Monaco hanno presentato due proposte estremamente valide. Offrono opportunità molto diverse ma ugualmente entusiasmanti per il nostro sport, e sono lieto che ora possiamo iniziare a collaborare con entrambe le città per organizzare due campionati di livello mondiale". Ok, quindi, Nairobi. Ma perché Monaco e non Roma? Sembra che alla base della decisione ci sia il timore di non riuscire a vedere un enorme stadio come l'Olimpico sempre pieno. Non a caso, nell'annuncio ufficiale, WA specifica: "La Germania ha dimostrato la sua capacità di organizzare grandi eventi di atletica leggera ad alto livello e di attrarre un pubblico numeroso ed entusiasta. Berlino ha ospitato i Campionati Europei nel 2018, mentre lo Stadio Olimpico di Monaco è stato il fulcro dei Campionati Europei multisportivi del 2022, con l'atletica leggera che ha attirato circa 267.000 spettatori”. I prossimi Campionati del Mondo di Atletica Leggera si terranno a Pechino dal 10 al 19 settembre 2027. Anche Nairobi 2029 e Monaco 2031 si svolgeranno a settembre, in linea con l'obiettivo di far culminare il calendario mondiale dell'atletica leggera con un grande campionato globale a fine stagione.
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