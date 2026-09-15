Delusione Roma: niente Mondiali di Atletica nel 2029 e nel 2031. Ecco quali città sono state scelte

Niente Roma. World Athletics ha comunicato che le città scelte per i Mondiali di Atletica del 2029 e del 2031 saranno Nairobi e Monaco. Bocciata la candidatura italiana. E romana. La Capitale si era proposta, così come Londra, che sembrava l'avversaria più temibile. La decisione, presa durante la riunione del Consiglio di World Athletics a Budapest, ha premiato per la prima volta l'Africa. E poi l'Europa, con Monaco: terza volta nella storia, lo stadio Olimpico è uno dei luoghi sacri dell'atletica. "Abbiamo avuto la fortuna di ricevere quattro candidature eccellenti per il 2029 e il 2031, per il Consiglio non è stata una decisione facile - ha dichiarato il presidente di World Athletics, Sebastian Coe -. La qualità, l'ambizione e l'impegno dimostrati da tutte e quattro le città candidate sottolineano la forza e il richiamo globale dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera. Nairobi e Monaco hanno presentato due proposte estremamente valide. Offrono opportunità molto diverse ma altrettanto entusiasmanti per il nostro sport - ha aggiunto Coe -; sono lieto che si possa ora iniziare a lavorare con entrambe le città per organizzare due campionati di livello mondiale".