Caso doping, Schwazer rinuncia alla terza provetta e chiede le controanalisi: cosa accade ora

BOLZANO - Alex Schwazer chiederà l'apertura e l' analisi della prova B , ma senza porre come condizione anche l'esame della cosiddetta 'terza provetta' , contenente l' urina residuale . A riferirlo è il legale del marciatore azzurro, Gerhard Brandstätter , sul quotidiano 'Südtiroler Tageszeitung'. Lo scorso aprile infatti l' ex marciatore altoatesino era risultato positivo a un controllo antidoping effettuato durante i campionati tedeschi di marcia su strada . La Nada , l'Agenzia nazionale antidoping, aveva rilasciato un comunicato nel quale sospendeva temporaneamente lo stesso Schwazer . Il motivo? L'assunzione di "eritropoietina (classificata come sostanza S.2 nella lista delle sostanze proibite dell'Agenzia mondiale antidoping), o EPO" rilevata "sia nei campioni di urina che in quelli di sangue".

I dubbi di Schwazer

In un primo momento Schwazer aveva subordinato la richiesta della controanalisi delle provette B all'esame della terza provetta, consegnata il 26 aprile scorso, nella quale era stata conservata l'urina residuale del controllo. “Alex si era inizialmente opposto all'invio della richiesta, ma alla fine siamo comunque riusciti a persuaderlo”, ha sottolineato Brandstätter al quotidiano altoatesino. La decisione arriva dopo che il classe 1984 aveva ribadito in più occasioni i propri dubbi sull'affidabilità dei controlli antidoping, anche alla luce del lungo contenzioso legale seguito alla squalifica del 2012. In quell'occasione, il procedimento penale nei confronti dell'atleta si era concluso con un'archiviazione perché “il fatto non sussiste”, mentre sul piano della giustizia sportiva la squalifica non è mai stata modificata.