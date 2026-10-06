Andy Diaz Hernandez entra nell’élite mondiale dell’atletica. Il triplista azzurro è stato inserito tra i candidati al titolo di Atleta Mondiale dell’Anno 2026 , riconoscimento che verrà assegnato il prossimo 29 novembre a Monaco. Una candidatura che premia una stagione di altissimo livello per Diaz Hernandez, capace nel corso dell’anno di conquistare il titolo mondiale indoor, gli Europei e la Diamond League nel salto triplo. E oggi si diverte anche sul palco di “Ballando con le stelle”. Un atleta e un personaggio a tutto tondo.

Diaz Hernandez, un 2026 da protagonista

A rendere ancora più prestigiosa la stagione dell’azzurro è la misura di 18,15 metri raggiunta nel 2026. Una prestazione che gli ha permesso di salire al quarto posto nella classifica mondiale di tutti i tempi della specialità. World Athletics ha inserito Diaz Hernandez nell’elenco dei dieci candidati al riconoscimento maschile. Altrettante sono le atlete in corsa per il premio femminile. I candidati sono stati selezionati da una giuria internazionale di esperti sulla base dei risultati ottenuti nel corso della stagione. Nella valutazione rientrano le prestazioni realizzate agli World Athletics Ultimate Championships, negli appuntamenti delle World Athletics Series, nei principali meeting internazionali e nelle altre manifestazioni disputate durante l’anno.