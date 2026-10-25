Tamberi ancora nella storia: atleta europeo dell'anno, prima volta per un italiano

Un riconoscimento storico e tanto più gradito, quanto inaspettato. Gimbo Tamberi è nominato 'European Athletes of the Year' nel corso dei Golden Tracks di Losanna , andando a coronare un 2026 che si presentava come la stagione del tramonto, ma che alla fine si è rivelato come una nuova alba.

Tamberi batte Duplantis e Tentoglu

Riconoscimento storico per Tamberi e per l'atletica italiana, perché mai nessun italiano era stato insignito del titolo. Tanto più che Gimbo ha prevalso su colleghi 'di salto' del calibro di Armand Duplantis, recordman periodico dell'asta, e di Miltiadis Tentoglu, esperto bucaniere del lungo. Decisive, a conti fatti, le vittorie fortissimamente volute agli Europei di Birmingham e soprattutto all'Ultimate Championship di Budapest.