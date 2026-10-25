Tamberi racconta le sue disavventure del venerdì

Tamberi ancora nella storia: atleta europeo dell'anno, prima volta per un italiano

Gimbo in trionfo ai Golden Tracks di Losanna, premiato davanti a Duplantis e Tentoglu: "Una stagione incredibile"
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Pubblicato il 25.10.2026, 16:30

TamberiLosannaAtleticaDuplantistentogluSalto in alto

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Un riconoscimento storico e tanto più gradito, quanto inaspettato. Gimbo Tamberi è nominato 'European Athletes of the Year' nel corso dei Golden Tracks di Losanna, andando a coronare un 2026 che si presentava come la stagione del tramonto, ma che alla fine si è rivelato come una nuova alba.

 

Prima l'abbraccio a Desalu, poi la festa con Sioli: Tamberi impazzisce di gioia in pista e dà il via allo show
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Tamberi batte Duplantis e Tentoglu

Riconoscimento storico per Tamberi e per l'atletica italiana, perché mai nessun italiano era stato insignito del titolo. Tanto più che Gimbo ha prevalso su colleghi 'di salto' del calibro di Armand Duplantis, recordman periodico dell'asta, e di Miltiadis Tentoglu, esperto bucaniere del lungo. Decisive, a conti fatti, le vittorie fortissimamente volute agli Europei di Birmingham e soprattutto all'Ultimate Championship di Budapest.

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