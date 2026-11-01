Addio a Mageean a soli 34 anni: oro a Roma, si era sposata un mese fa

Tragedia nel mondo dell'atletica: a soli 34 anni anni è morta la mezzofondista irlandese Ciara Mageean , campionessa europea sui 1.500 metri nel 2024, allo Stadio Olimpico di Roma . "Alle 6.30 di questa mattina, Ciara ha perso la sua battaglia contro il cancro, circondata da tutti i suoi cari", è l'annuncio comparso sui profili social dell'atleta, che aveva reso nota la sua malattia nel luglio del 2025 e aveva raccontato la sua nuova vita nel libro 'My Greatest Race'. Una settimana fa Mageean, che era nata il 12 marzo 1992, aveva pubblicato le foto del matrimonio con Thomas Moran , che da anni era il suo compagno. Si erano sposati all'inizio di ottobre.

La malattia di Mageean e il legame con l'Italia

Ciara Mageean aveva rivelato di avere un tumore e aveva iniziato le terapie. Nei mesi scorsi aveva poi raccontato che stava affrontando un cancro all'intestino al quarto stadio, con metastasi al fegato e ai polmoni. Agli Europei nella Capitale di due anni fa, Mageean ha conquistato il maggior successo della propria carriera, completando la collezione di medaglie continentali dopo i bronzi di Amsterdam 2016 e Glasgow 2019, e l'argento di Monaco di Baviera nel 2022. Ha preso parte per quattro volte al Golden Gala Pietro Mennea, sempre nei 1.500 metri, nel 2017 a Roma, nel 2021 a Firenze, nel 2022 all'Olimpico e nel 2023 di nuovo a Firenze, chiudendo al quarto posto nella storica gara del record del mondo della keniana Faith Kipyegon. Il suo legame con l'Italia era cominciato già nel 2009 quando si rivelò da giovanissima con la medaglia d'argento ai Mondiali U18 di Bressanone negli 800. Nella sua carriera anche la partecipazioni alle Olimpiadi del 2016 a Rio (arrivò alle semifinali) e del 2020 a Tokyo (eliminata in batteria), mentre non aveva partecipato ai Giochi di Parigi 2024 per un infortunio al tendine d'Achille.