Inaugurato l’ Expo della Rome 15 K-Ford-domani al via 5000 runners nel cuore del centro storico

La carica dei 5000 partecipanti alla Rome 15 K-Ford si è riversata ieri nell’ Expò allestito all’interno dello Stadio delle Terme di Caracalla per il ritiro dei pettorali, ma anche per cogliere l’occasione di partecipare a tutte le iniziative di prevenzione del Villaggio della Salute allestito nell’occasione, nell’ambito del progetto “Obiettivo Salute” nel quale medici specialisti sono a disposizione per effettuare check up gratuiti a runner, accompagnatori e normali cittadini. Nel villaggio è presente anche il camper della prevenzione promosso da Franca Fiacconi, campionessa del running romano, vincitrice della Maratona di New York del 1988, che, in collaborazione con la ASL Roma 6, che porta avanti il progetto della UOC Medicina Interna dell’Ospedale dei Castelli per promuovere corretti stili di vita e attività fisica come strumenti di prevenzione. Per tutta la mattinata di oggi sarà possibile accedere gratuitamente a controlli e screening dei principali fattori di rischio cardiovascolare: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo e indice di massa corporea.

L’Expo della XIII Rome 15K-Ford sarà aperto oggi fino alle 18.00 ed è aperto a tutti. Domani lo start alle 9.00 sullo straordinario percorso disegnato dagli organizzatori nel cuore del centro storico con partenza da viale delle Terme di Caracalla, luogo di partenza (ore 9:00) e arrivo, passeranno per via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via del Teatro di Marcello, Piazza del Gesù, Piazza Venezia, Piazza di Spagna, via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, solo per citare alcuni dei passaggi più iconici. La Rome 15 K – Ford, dunque, non sarà soltanto una corsa ma un viaggio tra le bellezze della Città Eterna. Ad accogliere i partecipanti e a premiare i vincitori, in qualità di madrina, ci sarà l’azzurra Sofiia Yaremchuk, detentrice del primato italiano di maratona (2:23.16 stabilito alla Maratona di Valencia nel 2023).

Anche quest’anno la Rome 5 k Ford sarà valida, la gara breve che si correrà parallelamente alla gara di 15 km, sarà valida come campionato regionale FIDAL sulla distanza.

La Rome 15 K – Ford, rappresenta la quarta tappa del circuito Grande Slam Roma, composto dalle altre gare di spicco della capitale quali La Corsa di Miguel, Roma Appia Run, Corsa dei Santi, Roma Urbs Mundi e We Run Rome.

Gli organizzatori, grazie all’impegno ed al sostegno di Forhans, per rendere ancor più frizzante la gara, hanno istituito un premio al miglior best time (uomo e donna) al passaggio sui 5 km dei protagonisti della 15 Km, e uno davvero speciale per l’ultimo arrivato uomo e all’ultima arrivata donna.