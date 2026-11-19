Lo ha ammesso. Dopo la positività non poteva, e forse neppure voleva, fare altrimenti. Peres Jepchirchir , campionessa olimpica di Tokyo e campionessa del mondo in carica di maratona, è stata squalificata tre anni per uso di Epo. La maratona, quindi, perde una delle sue protagoniste. Il controllo antidoping che ha svelato la sua positività è stato effettuato fuori competizione in Kenya prima della sua vittoria alla maratona di Sidney. La decisione è stata annunciata giovedì dall'Athletics Integrity Unit (AIU), l'organismo che vigila sull'integrità dell'atletica e si occupa dei casi di doping per conto di World Athletics. La 33enne keniana ha ammesso la violazione delle norme antidoping dopo che, in un primo momento, aveva negato.

Peres Jepchirchir, chi è e perché la sua squalifica è una batosta per l'atletica

Il campione incriminato era stato raccolto prima della sua vittoria alla Sydney Marathon, conquistata alla fine di agosto in Australia. Un successo che, alla luce della positività, viene ora cancellato dalla storia sportiva dell'atleta. Jepchirchir è una delle grandi protagoniste della maratona internazionale degli ultimi anni. Nel 2021 aveva conquistato l'oro olimpico a Tokyo, coronando una carriera che l'aveva già portata ai vertici della specialità. Nel 2023 aveva poi vinto il titolo mondiale, confermandosi tra le atlete più forti al mondo sulla distanza dei 42,195 chilometri. È stata anche primatista mondiale della mezza maratona. La vicenda ha conseguenze anche sulla classifica della Sydney Marathon. Gli organizzatori hanno annunciato che Irine Cheptai sarà proclamata campionessa dell'edizione 2026 della gara femminile, dopo la squalifica di Jepchirchir. Una caduta pesante per una delle regine della maratona, che vede ora compromessa una parte importante del proprio percorso sportivo. E forse la sua carriera da premi, record e soldi (oltre un milione di euro, si dice, tra montepremi e ingaggi) finisce qui.

Kenya sotto accusa per doping

"Negli ultimi cinque anni le autorità keniote hanno fatto molti progressi nella lotta al doping, ma questi casi evidenziano che la strada da percorrere è ancora lunga", ha dichiarato in un comunicato Brett Clothier, amministratore delegato dell'AIU. "Il governo keniota - fa spere ESPN - è consapevole della situazione attuale e si è impegnato a rafforzare ulteriormente l'Agenzia antidoping del Kenya e ad adottare misure per contrastare le reti criminali che facilitano il doping nel Paese". Questi sono gli ultimi di una lunga serie di casi di doping che coinvolgono atleti di mezzofondo kenioti, a cui è stato recentemente assegnato il campionato mondiale di atletica leggera del 2029. Sarà il primo paese africano ad ospitare l'evento, ma il Kenya è da tempo sotto esame per l'uso di sostanze dopanti da parte dei suoi atleti di punta. Ruth Chepng'etich, detentrice del record mondiale di maratona femminile e anch'essa keniota, è stata squalificata per tre anni a partire dal 2025 dopo aver ammesso una condanna relativa a un test positivo a un diuretico vietato. L'ex vincitore della maratona di New York, Albert Korir, ha ricevuto una squalifica di cinque anni a marzo.