Correre è sinonimo di libertà, espressione, passione. È avere un rapporto intimo con il proprio corpo e l’ambiente circostante. La natura. Ma se quella libertà viene limitata, minata e diventa paura, bisogna resettare tutto e fermarsi. Gaia Sabbatini, 27enne teramana, si è fatta portavoce di una situazione che sta diventando insostenibile per molte runner.

Cosa le è successo?

«Esco di casa alle 7 del mattino per andarmi ad allenare sul lungotevere e mi è capitato di esser seguita. Questo è successo in diverse circostanze. Mi sono davvero spaventata, non è un caso. Io devo allenarmi, è il mio lavoro, per correre 10 o 20 km devo stabilire un percorso, ma in alcuni punti o parchi non posso andare perché li ritengo pericolosi».

Questo ha portato dei cambiamenti?

«Sì. Per fortuna ho conosciuto un ragazzo che si è offerto di accompagnarmi e così posso svolgere in tutta tranquillità il mio allenamento. So per esempio di ragazze che corrono con lo spray al peperoncino o condividono la posizione con qualcuno, lo faccio anche io con mia sorella. Ma non siamo sicure lo stesso».

È successo solo a Roma?

«No, anche quando ero all’Europeo di Birmingham sono stata seguita. Erano uomini. Io mi fermavo e loro pure, io cambiavo direzione e loro pure. Sono esperienze che traumatizzano. Non siamo libere così, devo stare molto attenta, la situazione è insostenibile. Italia, Inghilterra o altro Paese. Qui non è questione di luogo o città, ma di cultura».

Il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si sente una portavoce?

«Tutti noi dobbiamo fare qualcosa. Oggi ci sono i mezzi per denunciare, mi rivolgo alle donne, è dovere anche di noi sportive. Non è questione di pelle, etnia o altro. Ma di educazione. Dovremmo fin da bambini avere dei modelli sani e la scuola deve intervenire fin dalle elementari con l’educazione affettiva e civica. Il problema è alla base».

È un’atleta di alto livello, rappresenta il corpo delle Fiamme Azzurre, che è molto sensibile a questi argomenti.

«Infatti proprio ieri sono stata convocata dalla dottoressa Irene Marotta, responsabile del gruppo sportivo Fiamme Azzurre del corpo della Polizia Penitenziaria, ho ricevuto molta solidarietà e attenzione, per questo ringrazio lei e tutto il corpo. Lo sport deve esser un veicolo».

Viene da una stagione travagliata.

«Lo scorso aprile ho cambiato allenatore, passando da Andrea Ceccarelli all’inglese Trevon Painter, e ho stravolto tutto, dal metodo al modo di allenarmi. È stata una decisione molto sofferta, una scelta anche in vista di Los Angeles. Esser inserita in un gruppo internazionale e confrontarmi con molte campionesse mi sembrava la scelta giusta per raggiungere obiettivi grandi nei prossimi anni. Il lavoro che ho iniziato è molto diverso dal passato».

Si ritiene soddisfatta dei risultati dello scorso anno?

«I tempi della scorsa stagione sono stati buoni, ma non eccellenti. Ora ho resettato tutto e ho iniziato la preparazione invernale. Mi sto trovando bene, sono andata in Francia e ora partirò per il Sudafrica, sono dei raduni molto interessanti. Sono ripartita da zero».

Primo obiettivo?

«Lavoriamo per step. Il primo appuntamento è l’Europeo di Valencia, a marzo, dove conto di fare bene. Poi il Mondiale a settembre a Pechino, ma nel mirino c’è Los Angeles, il vero, grande obiettivo».