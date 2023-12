Europei di Atletica 2024 e sconti di Natale: la corsa di Miguel

Queste promozioni rappresentano un'opportunità irripetibile per gli amanti dell'atletica leggera di assistere dal vivo alle gare di alcuni dei più grandi atleti del continente agli Europei di Roma 2024. Con opzioni che vanno dagli sconti sui biglietti serali agli abbonamenti completi, c'è qualcosa per tutti i gusti e le necessità, garantendo un'esperienza indimenticabile allo Stadio Olimpico.

Promozione esclusiva per gli Europei di Atletica 2024 e la Corsa di Miguel

Una promozione natalizia eccezionale attende gli appassionati di atletica: acquistando tre biglietti per gli Europei di Roma 2024, al prezzo di due, si potrà assistere alle prestazioni dei campioni come Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Questa offerta, valida fino al 31 dicembre, permette di godere di uno sconto del 33% sul prezzo complessivo dei biglietti, per vivere in prima persona l'emozione delle gare serali allo Stadio Olimpico.

Varie Opzioni di Biglietti Disponibili

Oltre alla promozione serale, sono in vendita anche biglietti per le sessioni mattutine a partire da 5 euro, più diritti e commissioni. Gli appassionati hanno anche l'opzione di acquistare abbonamenti per le prime tre giornate di gara (Starting Days) o per le ultime tre (Ending Days), nonché gli abbonamenti All-In, che offrono l'accesso a tutte le competizioni della sei giorni di gare romane.

Tipologia Sessioni Costo min-max Sessioni mattutine 7-11 giugno 7-14 euro Sessioni serali 7-9 giugno 41-98 euro Sessioni serali 10-12 giugno 28-80 euro Biglietti premium Partenze 141-160 euro Biglietti premium Arrivi 160-184 euro Abbonamenti Starting Weekend 167-478 euro Abbonamenti Ending Days 104-461 euro Abbonamenti All-In 263-911 euro

La Corsa di Miguel

In occasione della Corsa di Miguel, prevista per il 21 gennaio 2024, i partecipanti avranno la possibilità di ottenere un codice sconto del 25% sui biglietti per le sessioni mattutine e serali degli Europei di Atletica. Per usufruire di questa offerta, è necessario iscriversi alla corsa entro il 23 dicembre, un'opportunità unica per chi desidera combinare la passione per la corsa con l'emozione degli eventi atletici di alto livello.