Europei Atletica Leggera Roma 2024: tra 150 giorni il via

Continua il conto alla rovescia per l’avvio dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 . Mancano 150 giorni al via della manifestazione che si terrà dal 7 al 12 giugno il Foro Italico di Roma . Nell'ultima edizione degli Europei ospitata dall’Italia cinquanta anni fa Pietro Mennea consolidò il suo talento con due argenti, sui 100 piani e nella 4X100, e con una medaglia d’ oro dominando la finale dei 200 metri piani.

Tre giorni prima Mennea aveva conquistato la medaglia d’argento nei 100 metri maschile, chiudendo la finale alle spalle di Valeriy Borzov (Unione Sovietica); l’8 settembre 1974 il campione azzurro fu determinante per il secondo posto raggiunto dalla squadra italiana nella staffetta 4x100, dietro la Francia.Mennea detiene tuttora il record europeo dei 200 metri (19”72) ed è riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori velocisti di sempre. Per onorare la sua memoria, è stato intitolato con il suo nome lo Stadio dei Marmi, l’iconico impianto sportivo che durante i prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 sarà il campo principale di allenamento e riscaldamento per gli atleti in preparazione delle gare dello Stadio Olimpico.