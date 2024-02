Europei, Tortu lancia la sfida: "Roma, l'occasione di una vita"

Filippo Tortu lancia la sfida invista degli Europei di Roma. L'atleta azzurro, campione olimpico e argento mondiale della staffetta 4x100, si sta preparando per la competizione continentale, in programma nella capitale dal 7 al 12 giugno del 2024. “L'Europeo in casa è l’occasione della vita. Correre davanti al pubblico italiano, che siano i 100 metri, i 200 o la staffetta, sarà una grandissima emozione. Dovrò arrivarci pronto, mi sto allenando molto proprio per cogliere questa opportunità che non deve essere sprecata”. Tortu non vede l'ora di gareggiare a Roma: "È una città che rappresenta tanto per me. Negli anni passati ci andavo molto più spesso per allenarmi con le Fiamme Gialle, frequentare l’università e ne approfittavo per andare a trovare mia nonna, gli zii e i cugini che abitano a Roma. Sono molto legato alla Capitale e adesso ancora di più perché ci raduniamo lì con i compagni della staffetta”.