Presentata la moneta degli Europei di Atletica Roma 2024 dedicata al mito Mennea

ROMA - C’è anche la moneta di Pietro Mennea e dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 tra quelle che raccontano la storia d’Italia. È stata svelata oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione della presentazione della Collezione Numismatica 2024, alla presenza tra gli altri del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del presidente della FIDAL e della Fondazione EuroRoma 2024 Stefano Mei, del presidente e dell’ad dell'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, Paolo Perrone e Francesco Soro, con Mara Venier madrina dell'evento, e Manuela Oliveri, moglie di Mennea, come ospite d’onore. La moneta d’argento celebrativa ha un valore di 10 euro e ha la forma ellittica di una pista di atletica. Sul lato rovescio del conio è stato raffigurato il leggendario velocista italiano, con la pettorina numero 433, che indossava quando vinse la medaglia d’oro nella gara dei 200 metri ai Giochi Olimpici di Mosca 1980, e il pantaloncino con il numero 8, a indicare la corsia in cui raggiunse quel risultato straordinario. Sulla moneta compare anche il tempo di 19”72 con cui Mennea corse i 200 metri a Città del Messico nel 1979, realizzando un record del mondo che ha resistito per quasi 17 anni e non è mai stato superato a livello europeo.