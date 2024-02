Europei Roma 2024, dopo cinquanta anni la grande atletica torna in Italia

“Attendiamo tutti con entusiasmo il ritorno del nostro principale evento in uno dei luoghi più iconici dello sport, lo Stadio Olimpico. Insieme ai Giochi Olimpici di Parigi e agli Europei di calcio, sarà un anno incredibile per tutto lo sport europeo. Non vediamo l'ora che Roma 2024 diventi un momento di celebrazione collettiva per l'atletica in Europa" ha aggiunto Dobromir Karamarinov , presidente di European Athletics . "Gli Europei a Roma, a 50 anni dall’ultima edizione ospitata nel nostro Paese, riscrivono la storia e premiano la credibilità internazionale della Federazione presieduta da Stefano Mei, celebrando idealmente i grandi risultati ottenuti dall’intero movimento negli ultimi anni, sulla scia del sensazionale record ottenuto ai Giochi di Tokyo 2020” ha evidenziato il presidente del Coni Giovanni Malagò . Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli ha sottolineato che “un evento così prestigioso richiama alla mente straordinarie pagine di sport azzurro. Ma il presente dell’atletica italiana ci autorizza a pensare in grande. Ci attende una sfida nella sfida. Non solo confermarci ad alti livelli, ma anche dimostrare che Roma e il nostro Paese hanno le carte in regola per ospitare i grandi eventi sportivi e trasformarli in occasione di sviluppo economico e di crescita culturale e sociale”.

Europei Atletica Roma 2024, Mezzaroma: "Forte messaggio di promozione dello sport"

“Siamo felici di ospitare al Foro Italico gli Europei di Atletica e orgogliosi di aver svolto un importante ruolo operativo nell’organizzazione insieme alla Fondazione EuroRoma2024. Non vediamo l’ora di accogliere atleti, appassionati e vivere le emozioni della grande atletica in un rinnovato Foro Italico, dallo Stadio Olimpico allo Stadio dei Marmi passando per il villaggio e la Medal Plaza per le premiazioni. I grandi eventi sono un volano per l’economia, il turismo e la crescita della pratica sportiva, e un’occasione per veicolare un forte messaggio di promozione dello sport e dei corretti stili di vita” ha detto il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. "Essere qui dimostra l’entusiasmo e la professionalità con cui Roma si prepara ad accogliere questo appuntamento, così importante e atteso. Porto i saluti del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che lo ha voluto fortemente sostenere. Questi Campionati sono un'occasione straordinaria per accrescere non soltanto il pil economico ma anche quello culturale del nostro Paese. Proseguiamo insieme, con grande entusiasmo e collaborazione" ha dichiarato il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi.

Europei Atletica Roma 2024, le dichiarazioni di Onorato e Palazzo

Secondo l’Assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato “saranno gli Europei più belli degli ultimi anni. Le gare si disputeranno non solo in un rinnovato Stadio Olimpico e nello stupendo Stadio dei Marmi riportato al suo antico splendore ma anche nei luoghi più iconici della città all’ombra dei monumenti più evocativi. Roma si conferma Capitale dello sport e dei grandi eventi, che sono sempre più volano fondamentale per il turismo". "Gli Europei di Atletica rappresentano un volano per la promozione sportiva e turistica, per questo la Regione Lazio ha dato il proprio sostegno all’evento. L’atletica intanto ha già scelto gli impianti della nostra regione: Jacobs da maggio sarà al Guidobaldi di Rieti per prepararsi alla sfida e il pubblico potrà assistere agli allenamenti. Un modo per entrare tutti insieme in clima Europei” ha detto l’Assessore della Regione Lazio Elena Palazzo.