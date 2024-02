Il pubblico ha deciso: la mascotte degli Europei di Atletica Roma 2024 si chiama Ludo

Chi erano i "Ludi"

I “Ludi”, infatti, erano i giochi pubblici organizzati dall’Impero Romano per intrattenere il popolo ed erano inseriti tra le festività del calendario dell’Antica Roma. I “Ludi Magni” erano dedicati a Giove e furono inaugurati dal re Lucio Tarquinio Prisco. Nella lingua latina con il termine “ludus” si intende appunto gioco e divertimento, che sarà proprio lo spirito della mascotte, pronta a diventare una vera protagonista dell’animazione al Parco del Foro Italico.

Nei prossimi giorni il pubblico potrà scoprire in anteprima Ludo, aspettando di vederla allo Stadio Olimpico, dove dal 7 al 12 giugno verranno assegnate le 141 medaglie in palio ai Campionati Europei di Atletica Leggera (biglietti in vendita su roma2024.vivaticket.it). La mascotte non vede l’ora di divertirsi sulla pista d’atletica insieme ai campioni, in mezzo al pubblico sugli spalti e nel Fan Village che verrà allestito all’esterno dello Stadio Olimpico.