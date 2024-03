Europei Roma 2024: oltre 1.300 i volontari candidati da tutto il mondo

Roma, 20 marzo 2024 – Un gruppo eterogeneo formato da donne e uomini di ogni età, uniti dalla grande passione per lo sport. Prende forma la squadra dei volontari che parteciperanno con un ruolo operativo ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno. Sono oltre 1.300 le candidature raccolte finora per il progetto “Roma 2024 Volunteers”, di cui circa 300 provenienti da residenti all’estero, in tutti i continenti. L’età dei candidati che hanno presentato la loro richiesta oscilla dai 18 anni a oltre 64 anni. Humangest, in qualità di HR Supplier della Fondazione EuroRoma 2024 che organizza l’evento sportivo internazionale, sta proseguendo l’attività di recruiting. Il termine per la presentazione delle candidature è stato esteso fino al prossimo 26 aprile, con l’obiettivo di selezionare 1.100 persone al termine del processo. Tutti gli interessati a partecipare agli Europei come volontari possono compilare il form disponibile sul sito https://eventi.humangest.it/job-seekers.php.