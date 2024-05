Europei Atletica 2024, svelata la nuova pista all'Olimpico e presentate le medaglie

L’emozionante conto alla rovescia per il grande evento internazionale sta per terminare. Tra un mese esatto inizieranno i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , ospitati per la terza volta in assoluto in Italia, cinquanta anni dopo l’ultima edizione organizzata nella Capitale nel 1974. Un appuntamento storico e di grande valenza sportiva, con un’importante ricaduta in termini economici e di immagine garantita per tutto il territorio della città, del Lazio e del Paese.

Dal 7 al 12 giugno lo Stadio Olimpico , con una nuova pista d’atletica allestita in vista della manifestazione, il Parco del Foro Italico e i luoghi più suggestivi di Roma saranno la meravigliosa cornice di sfide ad alto contenuto tecnico e spettacolare. Oltre agli impianti della Capitale riqualificati per l’occasione ( Stadio dei Marmi, Stadio della Farnesina e Stadio ‘Paolo Rosi’ ), che saranno le aree di riscaldamento e allenamento durante i Campionati Europei, alcuni atleti hanno scelto di prepararsi per le gare di Roma 2024 nel rinnovato Stadio ‘Raul Guidobaldi’ di Rieti e nel Centro di Preparazione Olimpica ‘Bruno Zauli’ di Formia, due eccellenze dell’atletica laziale. Dai campioni olimpici azzurri Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs , alle stelle internazionali come lo svedese Armand Duplantis, l’olandese Femke Bol, l’inglese Keely Hodgkinson, i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm, che hanno tutti confermato la loro presenza,

Roma e il Lazio si preparano ad accogliere gli atleti più forti d’Europa, pronti a contendersi le 147 medaglie che verranno assegnate in 24 diverse specialità. La competizione è articolata in 11 sessioni complessive, 5 al mattino e 6 serali, per 6 giorni consecutivi di gare. Quasi 1.600 atleti appartenenti a 47 federazioni europee compongono la lista preliminare degli iscritti alla competizione, che verrà completata entro il 30 maggio.

A un mese dal via della competizione, le più importanti istituzioni politico-sportive si sono riunite a bordo della nuova pista di atletica allestita allo Stadio Olimpico in occasione della conferenza stampa “Lazio nel cuore dell’atletica - L’impatto degli Europei nel nome di sport, tradizione e legacy”, durante la quale è stato illustrato un approfondimento sul valore e l’impatto su economia, turismo, impiantistica e pratica sportiva che verranno generati dall’evento per il territorio della Regione Lazio e di Roma. Alle 8.000 presenze legate direttamente alla competizione e all’organizzazione dei Campionati Europei (atleti, tecnici, giudici, staff, media, sponsor, volontari, etc), che alloggeranno in 12 diversi hotel della Capitale, andranno sommate le migliaia di persone in arrivo a Roma dall’estero e dal resto d’Italia per seguire allo stadio le gare.

In attesa di conoscere i dati dello studio di impatto economico che verrà realizzato per Roma 2024, il potenziale dell’evento è testimoniato dai dati raccolti al termine della precedente edizione dei Campionati Europei multi-disciplina disputata a Monaco di Baviera nel 2022, che includeva anche i Campionati Europei di Atletica Leggera: la manifestazione e gli eventi ad essa collegata hanno generato un fatturato totale di 144 milioni di euro per la Germania e 90 milioni di euro nella città e nella regione dove si è svolta la competizione.