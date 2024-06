Europei Atletica Roma 2024: continua la promozione con lo sconto del 40%

Continua la promozione per gli Europei di Atletica Roma 2024 Sconto del 40% su biglietti e abbonamenti. A una settimana dal via dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno, a grande richiesta continua la promozione speciale “Last Call”. Collegandosi al sito roma2024.vivaticket.it è possibile acquistare i biglietti e gli abbonamenti per tutti i settori dello Stadio Olimpico con un prezzo scontato del 40%. Inoltre, nella giornata inaugurale del 7 giugno si celebrerà lo ‘School Day’ e gli studenti di tutte le scuole italiane potranno acquistare al prezzo simbolico di 1 euro i biglietti per la sessione mattutina e serale. La promozione è valida anche per gli accompagnatori (parenti o insegnanti) ed è attiva per i settori Curva Sud, Curva Nord e Distinti Sud. Il programma degli Europei di Atletica prevede 6 giorni consecutivi di gare e 11 sessioni complessive, 5 al mattino e 6 serali. Saranno 1559 gli atleti in rappresentanza di 48 Paesi europei a sfidarsi in 24 diverse specialità e a contendersi le 147 medaglie complessive messe in palio nelle 47 finali della competizione.

Nella serata del 7 giugno, dopo la cerimonia inaugurale che si terrà nella Medal Plaza del Foro Italico, con ingresso libero per tutti, verranno assegnate le prime medaglie. Nella marcia 20km femminile la campionessa Antonella Palmisano è attesa tra le favorite su un percorso disegnato all’interno del Parco del Foro Italico, che transiterà per lo Stadio dei Marmi e culminerà dentro lo Stadio Olimpico, dove l’accesso sarà consentito solo ai possessori dei biglietti. Nella stessa sessione di gare gli specialisti della velocità si confronteranno nelle batterie dei 100 metri maschili. La finale è in programma l’8 giugno e il campione olimpico ed europeo in carica Marcell Jacobs vuole confermarsi davanti al pubblico di casa. Il brivido dei 100 metri e non solo, la seconda serata di gare potrebbe essere arricchita da tanti protagonisti azzurri: Francesco Fortunato nella marcia 20km maschile, Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso maschile, i giovani romani Mattia Furlani nel salto in lungo e Lorenzo Simonelli nei 110 metri ostacoli, Daisy Osakue nel lancio del disco.

La mattina di domenica 9 giugno partirà la mezza maratona maschile e femminile, con un percorso che toccherà alcuni dei luoghi più iconici della città e terminerà all’interno dello Stadio Olimpico: Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk hanno segnato sulle rispettive agende questo appuntamento con la storia, nel quale verranno assegnate anche le medaglie a squadre. Nella stessa mattinata un altro campione olimpico azzurro, Gianmarco Tamberi, esordirà nelle qualificazioni del salto in alto, con la finale programmata l’11 giugno, mentre la sera si correranno le semifinali e la finale dei 100 metri femminili: Zaynab Dosso, la donna più veloce d’Italia, vuole stupire. Filippo Tortu avrà invece l’occasione di inseguire un’altra medaglia europea nei 200 metri: la finale è in calendario il 10 giugno, serata nella quale Sara Fantini potrebbe tentare l’assalto a una medaglia nel lancio del martello femminile. Il giorno dopo, oltre al salto in alto, altri due azzurri (Alessandro Sibilio e Ayomide Folorunso) avranno l’opportunità di mettersi in luce nei 400 metri ostacoli maschili e femminili, dove sarà in gara anche la campionessa mondiale olandese Femke Bol. Gran chiusura il 12 giugno con il salto con l’asta maschile e il salto in lungo femminile, dove sono attesi la superstar svedese Armand Duplantis e l’azzurra Larissa Iapichino, e lo spettacolo delle staffette 4×100 e 4×400 maschili e femminili, in cui le quattro squadre italiane, dopo aver ottenuto la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi, puntano a vincere diverse medaglie a Roma.