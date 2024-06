Stadio Olimpico, la "palla" riprende vita per gli Europei: tutte le novità

La bellezza del parco del Foro Italico con la famosa "palla" tirata a lucido. Così la chiamano i romani e i tifosi, anche se tecnicamente si chiama "Fontana della Sfera" e ha ripreso a funzionare stamattina, in occasione dell’apertura dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, dopo un importante intervento di riqualificazione e rinnovamento. Un simbolo storico del Foro Italico torna così al suo antico splendore. Il monumento, che esalta il rapporto tra classicità e modernità, si presenta come una grande sfera di marmo, apparentemente sospesa sugli zampilli di una vasca d'acqua. Costruita nel 1934, la fontana fu progettata per consentire agli atleti dell'epoca di rinfrescarsi nelle calde giornate estive. Oggi è l’epicentro della Medal Plaza, dove nel pomeriggio, a partire dalle 18, si terrà la Opening Ceremony degli Europei e a seguire le premiazioni dei campioni. Una piazza iconica per gli sportivi e per i frequentatori del Parco del Foro Italico, un luogo unico al mondo in cui sport, arte, storia, cultura e natura si mescolano fino a confondersi.