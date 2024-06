Istituzioni e sponsor a sostegno degli Europei di Atletica Roma 2024

ROMA - La rilevanza dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, che iniziano domani (7-12 giugno) e si apprestano a diventare uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno, è certificato dal sostegno delle istituzioni e dall’interesse delle molte primarie aziende nazionali e internazionali nel diventare partner dell’evento, attirate dalla visibilità garantita dalle dirette televisive dell’evento in tutto il mondo e dall’opportunità di entrare in contatto con gli appassionati di atletica e di sport nel Fan Village, che è stato realizzato ad hoc nel rinnovato Parco del Foro Italico.

Complessivamente sono 35 i partner ufficiali dell’evento. Oltre agli stakeholder istituzionali della Fondazione (Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lazio, Roma Capitale, CONI, Sport e Salute e FIDAL), la manifestazione è sostenuta dai National Partner Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero del Turismo e Italian Trade Agency-ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane).

Roma 2024 è inoltre un evento sostenuto da una lineup di sponsor di primissimo livello, a partire dai partner ufficiali della European Athletics: gli Official Partner Spar, Euroins, Le Gruyère, Toyo Tires, Würth MODYF, i Preferred Supplier Conica e Polanik e il Broadcaster Partner EBU\Eurovision.

Grazie alla collaborazione con DAO, Marketing Advisor della manifestazione, la Fondazione EuroRoma 2024 ha ulteriormente rafforzato la compagine degli sponsor con gli Official Partner Unicredit, Fastweb e Frecciarossa. La compagine degli altri partner ufficiali Uliveto, Toyota, Net Integratori, Karhu, Humangest, Vivaticket, Coffeecell e XMetaReal, già annunciata in precedenza, si è ulteriormente arricchita con Acea, Aeroporti di Roma e Algida.

Acea supporta i Campionati Europei di Atletica Leggera in qualità di Sustainability Partner. Il Gruppo, primo operatore nazionale nel settore idrico, metterà a disposizione in totale 4 autobotti, due per gli atleti e atlete della marcia e due per la mezza maratona.

Negli scali di Fiumicino e di Ciampino, Aeroporti di Roma accoglie gli atleti provenienti da tutta Europa con “welcome desks”, totem brandizzati e piste di atletica adesive applicate sui pavimenti dei Terminal, che proiettano gli sportivi in gara già dal loro arrivo in aeroporto. Algida, azienda leader in Italia nel settore dei gelati, avrà una propria posizione di vendita all’interno del Fan Village. Ad alimentare la vasta copertura mediatica di Roma 2024 contribuiranno i Media Partner Corriere dello Sport, Tuttosport e RDS, mentre per le aziende e/o privati che vogliono ospitare clienti e stakeholders, è previsto un servizio di Corporate Hospitality con Vip Tickets e palchi riservati, comprensivi di servizi di ristorazione e accoglienza.